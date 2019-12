Thanh toán tiền đánh bạc qua internet banking 0 Hà TĩnhPhạm Viết Luân cùng 13 người khác tổ chức đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa, giao kèo thắng thua phải chuyển tiền qua ứng dụng internet banking để khỏi bị lộ.

Ngày 17/12, Luân (29 tuổi) cùng 13 thanh niên tuổi 25-36 bị Công an huyện Can Lộc khởi tố bị can, bắt giam về tội Đánh bạc và Gá bạc, theo điều 321, 322 Bộ luật Hình sự 2015.

14 nghi can tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hùng Lê

Theo điều tra, trưa 11/12, hàng chục trinh sát đột kích nhà bà Đặng Thị Tiên (thôn Trại Tiểu, xã Mỹ Lộc), bắt quả tang Luân cùng 7 người đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa, thu tại hiện trường gần 15 triệu đồng, 8 điện thoại di động.

Từ lời khai của Luân, cảnh sát bắt thêm 6 người trong đường dây. Các nghi can khai từ ngày 10 đến 11/12 đã 3 lần tổ chức "sát phạt" với số tiền hơn 110 triệu đồng. Để tránh bị phát hiện, con bạc ghi số tiền thắng, thua bằng ký hiệu ra giấy, kết thúc cuộc chơi sẽ thanh toán với nhau qua ứng dụng interbanking.