Thăng hàm đại úy cảnh sát tử nạn khi áp giải can phạm 0 Ninh BìnhĐại úy Đinh Văn Quý, cán bộ Công an TP Ninh Bình, được thăng cấp hàm đột suất từ đại uý lên thiếu tá.

Ngày 14/3, thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Công an, đại tá Phạm Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ đại úy lên thiếu tá Công an nhân dân cho đại diện gia đình anh Quý tại lễ tang đang tổ chức ở nhà riêng.

Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình trao quyết định thăng hàm cho thân nhân thiếu tá Đinh Văn Quý.

Trước đó, chiều 13/3, tổ công tác của Công an TP Ninh Bình gồm đại úy Phạm Hồng Sơn, đại úy Đinh Văn Quý - cán bộ Đội Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, thượng sĩ Phạm Ngọc Tuân - cán bộ Đội Chính trị hậu cần lái xe chuyên dụng của cơ quan chở hai can phạm vào bàn giao cho Trại tạm giam Công an tỉnh Ninh Bình để phục vụ công tác điều tra, xét xử, thi hành án hình sự.

Khoảng 16h30, khi đang lưu thông trên tuyến đường tránh TP Ninh Bình (đoạn qua địa phận xã Mai Sơn, huyện Yên Mô), chiếc xe bất ngờ nổ lốp trái phía trước khiến mất lái. Sau khi đâm vào cột đèn cao áp, ôtô bị lật.

Tai nạn khiến ba cảnh sát và hai can phạm bị thương. Được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình cấp cứu nhưng do vết thương nặng, đến 17h cùng ngày, đại úy Quý qua đời.

Căn cứ đề nghị của Công an tỉnh Ninh Bình, đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an đã ký quyết định thăng hàm cho đại uý Quý.

Hiện trường tai nạn.

Theo nhà chức trách, 4 người đi cùng chuyến xe chỉ bị thương nhẹ, đã ổn định sức khoẻ.