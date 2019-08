Tên cướp nổ ba phát súng làm thủng đùi bảo vệ ngân hàng ở Thanh Hoá 0 Túm cổ áo bảo vệ đầu tiên, kẻ bịt mặt khống chế ép đưa vào trong song bị người còn lại ngăn chặn, tên này nổ ba phát súng trước khi tẩu thoát. Truy lùng tên cướp nổ súng trong ngân hàng ở Thanh Hoá

Hơn một ngày trôi qua nhưng hai nhân viên bảo vệ Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nghi Sơn (Thanh Hoá) là Lê Hữu Bảo và Phạm Văn Bằng vẫn chưa hết sửng sốt khi kể lại giây phút đối diện với tên cướp hung tợn mang theo súng. Họ là những người đối diện trực tiếp tên cướp bịt mặt trưa 25/7. Hôm nay, hai người này được nghỉ làm để chữa trị vết thương và tĩnh dưỡng.

Nhận dạng tên cướp nổ súng trong ngân hàng ở Thanh Hoá Hình ảnh tên cướp nổ súng đe doạ bảo vệ bị camera an ninh ghi lại.

Ông Bảo là người đầu tiên giáp mặt tên cướp hung dữ. Ngồi trong căn nhà nhỏ cạnh ngân hàng, người đàn ông 54 tuổi cho hay đến giờ vẫn chưa hết sợ khi nghĩ đến cảnh tên cướp đe doạ, nổ súng. "Rất may là những viên đạn không trúng ai, nếu không hậu quả sẽ khôn lường", nam bảo vệ nói.

Ông kể, khoảng 11h15, ông đang trực gác ngoài sảnh thì một người đàn ông dáng bộ khả nghi bước tới. Tên này mặc áo ấm, đeo ba lô và trùm mũ bảo hiểm kín đầu. Kẻ cướp vẫy tay ra hiệu cho ông Bảo đến gần. Nam bảo vệ nghĩ đây là khách hàng đi rút tiền gặp sự cố nhờ hỗ trợ, tuy nhiên ông vừa đến gần thì bị kẻ lạ mặt túm cổ áo, bắt đi giật lùi về phía cửa ngân hàng.

Nhân viên bảo vệ Phạm Văn Bằng kể lại giây phút đối diện tên cướp có súng.

"Nó bắt tôi không được ngoái cổ về phía sau. Tôi liếc thấy khẩu súng trong balo màu đen nên miễn cưỡng làm theo...", ông Bảo kể. Nhiều lần ông Bảo yêu cầu kẻ lạ mặt bỏ khẩu trang nhưng tên này không thực hiện. Chạm mép cửa kính căn nhà, ông Bảo được đồng nghiệp Phạm Văn Bằng hỗ trợ.

Phát hiện có thêm lớp bảo vệ phía trong, tên cướp lia súng đe doạ song vẫn bị ngăn cản không cho vào bên trong nên hung hãn nổ nhiều phát đạn. Hơn 10 năm làm nghề bảo vệ, ông Bảo chưa chứng kiến tên cướp nào hung tợn và manh động như tại ca làm hôm qua.

Còn anh Bằng kể sự việc diễn ra rất nhanh, chỉ khoảng chưa đầy một phút. Anh Bằng bị một viên đạn sượt hai chân, rách hai ống quần nhưng chỉ đùi trái bị đạn xuyên qua phần mềm khiến phải khâu 5 mũi. Sau khi khâu vết thương, do không quá nặng nên anh về quê ở xã Các Sơn, huyện Tĩnh Gia điều trị tại nhà.

Tại ca làm sáng qua, anh Bằng được phân công chốt phía trong phòng giao dịch. Nam bảo vệ cho hay, khi thấy tên cướp cầm súng uy hiếp đồng nghiệp, định tiến vào bên trong, anh vội lao ra ngăn lại. "Tên cướp chĩa khẩu súng ngắn vào mặt tôi đe doạ dẹp đường", anh Bằng kể và cho hay sau đó một tiếng súng vang lên, viên đạn găm xuống nền gạch.

Hơn 10 năm làm nghề bảo vệ, ông Bảo cho hay chưa từng chứng kiến tên cướp nào hung dữ, táo tợn như vậy.

Tên cướp tiếp tục cầm súng khua loạn xạ và đe dọa với thái độ rất quyết liệt. "Mục đích của kẻ này là muốn chúng tôi tránh ra để hắn tiến vào khu vực phòng giao dịch", anh Bằng thuật lại. Anh không lùi bước mà tiếp tục áp sát, quơ tay định tước khẩu súng của tên cướp song không được. Bị nam bảo vệ gạt ngang nòng súng, tên cướp nổ phát đạn thứ hai khiến đạn bay trúng chân.

"Lúc đó, tôi không sợ, chỉ nghĩ rằng phải làm đúng nhiệm vụ của mình. Nếu để hắn đi vào bên trong phòng giao dịch thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra", anh Bằng nói.

Bị bắn nhưng ông Bằng không biết, chỉ đến khi có cảm giác máu chảy ướt quần, nạn nhân mới biết là mình đã bị thương. Phút giằng co giữa nam bảo vệ và tên cướp kéo dài thêm vài chục giây trước cửa ngân hàng. Trước khi bỏ đi về hướng Nam, tên cướp nổ thêm phát súng thứ ba song không trúng ai.

Theo trí nhớ của người bảo vệ, tên cướp có dáng người đậm, cao hơn 1,65m, nói giọng Bắc. Kẻ này di chuyển một mình trên chiếc Jupiter màu đỏ trắng, biển số Nghệ An. Từng được huấn luyện trong quân ngũ, biết sử dụng vũ khí, ông Bằng nhận định tên cướp sử dụng súng khá thành thạo. Vết đạn tại hiện trường cho thấy, khả năng khẩu súng được tên cướp sử dụng là súng quân dụng K59.

Cũng theo nhóm bảo vệ, trước khi xảy ra vụ nổ súng, quanh ngân hàng không có dấu hiệu bất thường.

Trụ sở ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nghi Sơn nơi xảy ra vụ cướp nổ súng.

Trước đó, khoảng 11h15 ngày 25/7, tại chi nhánh Nghi Sơn đóng tại xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, một người đàn ông cầm súng đã xông vào uy hiếp nhân viên bảo vệ. Sau khi giằng co với hai bảo vệ ở ngay cửa ra vào, tên cướp nổ nhiều phát súng thị uy làm một bảo vệ bị thương do đạn sượt qua chân. Do bị ngăn cản, tên cướp chưa lấy được tài sản gì, tháo chạy ra cửa. Tại hiện trường, nhà chức trách thu được ba vỏ đạn súng quân dụng.

Thời điểm tên cướp xông vào, chi nhánh ngân hàng ở Nghi Sơn có hơn 30 nhân viên đang làm việc.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá cho hay, đơn vị đang cử nhiều lực lượng truy bắt tên cướp. Camera an ninh của ngân hàng và nhiều nhà dân gần hiện trường đã được nhà chức trách thu giữ phục vụ điều tra.