Tài xế xe ôm 'hét' 500.000 đồng cho quãng đường gần 10 km 0 Lấy giá cao gấp 10 lần nhưng khi bị 'tố' với công an Hà Nội, tài xế bịa chuyện đưa khách đi tỉnh xa để hợp thức hoá.

Ngày 16/1, công an phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, củng cố hồ sơ để xin ý kiến lãnh đạo về việc xử lý tài xế Đỗ Văn Tuấn (30 tuổi, ở quận Tây Hồ), nhân viên hãng xe ôm Văn Minh, về việc thu giá cước cao nhiều lần so với quy định.

Trước đó, sáng 15/1, cô gái trẻ ở Lào Cai bắt xe của tài xế Tuấn từ bến xe Mỹ Đình tới phố Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, với quãng đường gần 10 km. Tuy nhiên, khi kết thúc hành trình, tài xế Tuấn chỉ vào đồng hồ tính cước trên đầu xe máy và đòi 600.000 đồng.

Bất ngờ với mức giá quá cao, cô gái phản ứng nên tài xế giảm cho 100.000 đồng.

Nữ hành khách chia sẻ "do không đôi co được với tài xế và không muốn làm to chuyện nên lúc đó chấp nhận trả 500.000 đồng".

Tài xế xe ôm ở Hà Nội bị tố đi 10km lấy 600 nghìn đồng Cô gái ghi lại cảnh bị tài xế xe ôm 'chặt chém'

Toàn bộ hình ảnh và lời thoại của tài xế Tuấn đã được cô gái ghi lại rồi chia sẻ trên mạng. Chiều cùng ngày, cô gái tới trụ sở công an phường Mỹ Đình 2 trình báo vụ việc.

Lãnh đạo Đội Thanh tra giao thông quận Nam Từ Liêm cho biết đã tới làm việc với đơn vị quản lý tài xế sau khi nhận được thông tin phản ánh. Bước đầu doanh nghiệp này đã yêu cầu tài xế viết tường trình và đề nghị công an vào cuộc xác minh. Trong tường trình, Tuấn cho rằng đã chở cô gái đi về thành phố Bắc Giang và chờ 40 phút sau đó mới quay lại đường Điện Biên Phủ, Hà Nội.

Tuy nhiên, tại Công an phường Mỹ Đình 2, nam tài xế đã khai nhận toàn bộ sự việc, cho rằng chỉ đi quãng đường gần 10 km từ bến xe Mỹ Đình tới đường Điện Biên Phủ.

Tuấn đã trả lại số tiền 500.000 đồng đã lấy của cô gái, đồng thời xin lỗi về việc đã bịa chuyện đưa khách về Bắc Giang.

Đại diện hãng xe ôm Văn Minh cho rằng đây là hình ảnh xấu gây ảnh hưởng đến hoạt động của công ty và hàng chục tài xế khác. Trong thời gian sớm nhất, công ty sẽ đưa ra chế tài xử lý nghiêm với tài xế Tuấn.

Sơn Dương