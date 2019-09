Tài xế Phiến thực nghiệm hiện trường tại cổng Gateway 0 Hà Nội7h sáng 13/9, tài xế Doãn Quý Phiến đi lại hành trình từ lúc trả học sinh ở cổng trường Gateway tới khi gửi xe tại ký túc xá Học viện Báo chí.

Thực nghiệm hiện trường tài xế đưa đón trẻ Gateway

Khoảng 7h15, chiếc Ford Transit do Doãn Quý Phiến cầm lái dừng trước cổng trường Gateway trên phố Khúc Thừa Dụ (Cầu Giấy, Hà Nội). Ngồi cạnh tài xế ở ghế trước là một cảnh sát mặc quân phục. Ông Phiến mặc bộ quần áo màu đen, đi dép da, mái tóc gần như bạc trắng.

Tài xế Doãn Quý Phiến trong buổi thực nghiệm hiện trường chiều 13/9. Ảnh: Đức Anh.

Tuy nhiên, bà Nguyễn Bích Quy, người đưa đón trẻ hiện bị tạm giam, không có mặt. Đây là buổi thực nghiệm thứ hai không có sự tham gia của bà Quy. Khi luật sư của gia đình nạn nhân thắc mắc, một cán bộ công an của quận Cầu Giấy cho biết: "Buổi hôm nay không có bà Quy. Nếu thấy cần thiết, chúng tôi sẽ để bà Quy đến".

Ngoài ra, cán bộ công an trên cũng nhận định thời tiết sáng 13/9 khá giống với hôm 6/8, ngày xảy ra vụ việc khiến bé Lê Hoàng Long (6 tuổi) tử vong trên xe. Đến 7h20, tài xế Phiến lên chiếc Ford Transit lái tới bãi đỗ xe của Ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền (trên đường Nguyễn Phong Sắc). Lên xe cùng ông Phiến có cán bộ công an quận Cầu Giấy, kiểm sát viên và luật sư của gia đình nạn nhân.

Ông Phiến thực nghiệm lại quá trình đánh xe tại bãi đỗ của ký túc xá lúc 8h. Tài xế 63 tuổi xuống xe, đóng cửa và khóa xe bằng khóa từ.

Ông Phiến (quần đen, áo đen) làm việc với cơ quan điều tra tại cổng trường Gateway sáng 13/9. Ảnh: Hà Đan.

Tới 15h45, cuộc thực nghiệm tiếp tục diễn ra, ghi lại quá trình ông Phiến đi xe máy tới KTX trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền, rồi lấy chiếc Ford Transit đi đón học sinh. Xe đỗ ở cổng trường Gateway lúc 16h15 và nhanh chóng rời đi, kết thúc buổi thực nghiệm lần thứ tư.

Ông Đinh Minh Tảo, Viện trưởng VKSND quận Cầu Giấy, cho biết việc thực nghiệm do Cơ quan điều tra Công an quận Cầu Giấy tổ chức, viện sẽ cử kiểm sát viên giám sát theo quy định. Việc đưa ai tham gia do cơ quan điều tra quyết định.

Ông Phiến thực nghiệm lái xe từ KTX Học viện Báo chí và Tuyên truyền tới cổng trường Gateway chiều 13/9. Ảnh: Đức Anh.

Hành trình thực nghiệm từ bãi đỗ xe về trường Gateway sẽ giúp cơ quan điều tra đánh giá lời khai những người liên quan, củng cố hồ sơ vụ án.

Trong ngày thứ hai đi học lớp 1 vào sáng 6/8, bé Long được bà Quy đón lên xe do tài xế Phiến điều khiển đưa đến trường Gateway, cách nhà chừng 3 km. Chiều cùng ngày, Long được phát hiện chết trên ôtô sau 9 tiếng bị bỏ quên. Ngày 27/8, bà Quy bị khởi tố, tạm giam về tội Vô ý làm chết người. 7 ngày sau, ông Phiến bị khởi tố, cho tại ngoại về cùng tội danh. Cảnh sát đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ trách nhiệm của những người liên quan.

Hà Đan