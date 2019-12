Tài xế ôtô đổi biển số từ trắng thành xanh bị phạt 5 triệu 0 Tài xế xe Toyota Land Cruiser sử dụng thiết bị lật biển số từ trắng thành xanh bị xử phạt hành chính 5 triệu đồng, tước bằng lái xe 2 tháng.

Chiếc xe Land Cruiser mang hai biển, trắng và xanh. Ảnh cắt từ clip

Tối 24/12, Công an thành phố Hà Nội cho biết Phòng CSGT đã ra quyết định xử phạt tài xế xe Toyota Land Cruiser sử dụng thiết bị lật từ biển trắng 30F-822.81 sang biển xanh 80A-296.89. Tài xế này bị phạt 5 triệu đồng, tước bằng lái xe 2 tháng với lỗi điều khiển xe gắn biển số không đúng với giấy đăng ký xe. Ngoài ra tài xế này còn phải nộp lại biển số và thiết bị lật biển.

Trước đó, vào sáng 17/12, trên đường Phạm Văn Đồng, đến khúc cua cạnh trụ sở Bộ Công an, một nam tài xế 40 tuổi điều khiển chiếc Toyota Land Cruiser đã cho xe lật từ biển trắng 30F sang biển xanh 80A. Đại diện Cục CSGT Bộ Công an sau đó cho biết biển xanh 80A gắn trên ôtô Toyota Land Cruiser này là giả, đồng thời chỉ đạo Phòng CSGT Công an Hà Nội xác minh, xử lý nghiêm trường hợp trên.

Nguyễn Ngoan