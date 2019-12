Tài xế lái xe buýt bằng khuỷu tay 0 Nghệ AnAnh Cao Như Ý (34 tuổi) bị phạt 700.000 đồng khi dùng khuỷu tay điều khiển vô lăng, còn hai bàn tay bấm điện thoại khi đang chở khách.

Sử dụng điện thoại Tài xế Ý sử dụng điện thoại trong lúc lái xe

Chiều 23/12, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an Nghệ An) ra quyết định xử phạt tài xế Cao Như Ý vì sử dụng điện thoại khi đang lái xe. Tại cơ quan công an, anh Ý thừa nhận hành vi và ký vào biên bản nộp phạt.

"Tài xế giải thích lúc đó dùng điện thoại bấm số gọi cho một người khác, thời gian vi phạm ngắn", thượng tá Nguyễn Nam Hồng, Phó phòng Cảnh sát giao thông (Công an Nghệ An), cho hay.

Trước đó, trưa 20/6, anh Ý lái xe buýt của nhà xe Khanh Quỳnh chạy trên tỉnh lộ qua địa bàn huyện Đô Lương. Trong khi xe đang chạy, anh dùng khuỷu tay để điều khiển vô lăng, còn hai bàn tay bấm điện thoại. Hành động này bị một hành khách quay video, đưa lên mạng xã hội.

Ông Lê Văn Cẩm, Cán bộ điều hành nhà xe Khanh Quỳnh, cho biết hành vi vi phạm của tài xế Ý là nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, làm mất hình ảnh công ty. Vì vậy, đơn vị chấm dứt hợp đồng với tài xế Ý.