Tài xế container cùng bạn uống 1,5 lít rượu trước khi tông loạt xe máy chờ đèn đỏ 0 Phạm Thành Hiếu, 32 tuổi, bị đề nghị truy tố sau hơn 7 tháng lái container tông 21 xe máy, khiến bốn người chết ở ngã tư Bình Nhựt, Long An, hôm 2/1.

Hiếu bị Công an huyện Bến Lức (Long An) đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo khoản 3 Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015. Hồ sơ điều tra đã được chuyển sang VKSND cùng cấp ngày 14/8.

Theo kết quả điều tra, Hiếu lái xe đầu kéo thuê cho công ty ở xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức. Trưa 2/1, lúc ăn cơm, anh ta cùng 5 người bạn uống hết 1,5 lít rượu.

Phạm Thành Hiếu tại cơ quan công an. Ảnh: Thúy Phượng.

Khoảng ba tiếng sau, tài xế này lái xe đầu kéo chở theo một container gạo đi từ TP Tân An theo quốc lộ 1A đến cảng Cát Lái, TP HCM. Khi xe chạy được 15 km, cách ngã tư Bình Nhựt (Bến Lức) 40 m, Hiếu phát hiện phía trước có nhiều ôtô đồng loạt giảm tốc để chờ đèn đỏ.

Do chạy tốc độ khá nhanh, 50 km/h, lại sát phía sau đuôi các ôtô, Hiếu đã lái xe chuyển qua làn đường giữa để tránh va chạm. Thấy nhiều xe máy đang đỗ chờ đèn đỏ ở làn bên phải, phía trước container 20 m, do say rượu nên anh ta hoảng loạn, không thể xử lý.

Chiếc container tông thẳng hàng loạt xe máy rồi tiếp tục kéo lê khoảng 100 m mới dừng lại. Tai nạn thảm khốc làm 4 người chết, 25 người bị thương, 21 xe máy hư hỏng, tổng thiệt hại tài sản trên 200 triệu đồng.

Gây tai nạn xong, tài xế rời xe, chạy bộ đến nhà dì ruột cách hiện trường khoảng 300 m trốn. Bảy tiếng sau, Hiếu được cha ruột đưa đến công an đầu thú. Kết quả xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của Hiếu là 59 mg/100ml máu. Ngoài ra, trong máu còn có nồng độ Morphine và Codeine (tiền chất ma túy).

Đến nay, chủ xe đã bồi thường cho các nạn nhân chết và bị thương hơn 1,8 tỷ đồng.

Thúy Phượng