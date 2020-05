Suýt bị tông hai lần khi dừng xe giữa đường 0 Trung QuốcRa ngoài kiểm tra sau khi xe gặp sự cố, người đàn ông hai lần suýt bị những chiếc xe đi sau tông phải.

Tài xế suýt bị tông hai lần khi dừng xe giữa đường để kiểm tra lốp

Trong video do camera giám sát trong hầm Qinyuanling thuộc khu vực rừng núi ở tỉnh Chiết Giang ghi lại hôm 5/5, một chiếc xe hơi màu trắng đang lưu thông thì dừng lại. Khi người ở ghế phụ bước ra ngoài để kiểm tra bánh xe, một ôtô đi sau không kịp giảm tốc độ đã tông vào đuôi chiếc xe này. Chiếc thứ ba đi cùng chiều tiếp tục không kịp tránh và húc đuôi xe thứ hai.

Hoảng sợ, người đàn ông vội rời khỏi khu vực va chạm, chạy sang phía bên kia đường nhưng suýt bị xe khác tông trúng.

Hai người trên chiếc xe thứ hai cũng bước ra ngoài để bảo vệ mình. Vụ tai nạn không khiến ai bị thương.

Điều tra của cảnh sát cho thấy chiếc xe thứ hai trong vụ tông xe trên chịu một phần trách nhiệm trong vụ tai nạn do đi quá gần, không giữ khoảng cách an toàn đúng quy định. Trong khi đó, chiếc xe màu trắng đầu tiên dừng lại do gặp sự cố và người trong xe phải ra ngoài kiểm tra, định đặt biển báo hiệu khẩn cấp hình tam giác để báo cho những xe đi sau.

Hướng Dương (Theo Mail)