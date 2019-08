Sở hữu biệt thự, xe sang sau nửa năm mở dây cá độ liên tỉnh 0 Không nghề nghiệp nhưng Nam sống trong biệt thự, đi xe Porsche, nhờ cầm đầu dây cá độ, thuê bạn quản lý phần mềm, người nhà phụ trách tài chính.

Ngày 13/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho hay đã khởi tố 7 bị can tội Tổ chức đánh bạc và 6 người tội Đánh bạc liên quan đường dây đánh bạc qua mạng do Hoàng Lại Nam (trú Hà Nội) cầm đầu.

Đường dây của Nam đăng ký tài khoản trên trang web www.bong88XXX, có máy chủ đặt ở nước ngoài, được hỗ trợ nhiều ngôn ngữ: tiếng Anh, Trung, Hàn, Nhật, Thái và Việt.

Chiếc Porsche và Mercedes của Nam bị tạm giữ tại cơ quan công an.

Nam khai đăng ký tài khoản của trang web trên với 10 triệu điểm (tương đương 4,7 tỷ đồng). Anh ta thuê bạn thân Đặng Văn Hiển quản lý phần mềm, lo các phần kỹ thuật liên quan đến cá độ. Nam chiêu mộ hai người họ hàng, trong đó có Nguyễn Thị Thanh Ngà phụ trách tài chính cho mình.

Từ tài khoản của mình, Nam chia cho các tổng đại lý, trong đó Hiển giữ một tài khoản tổng. Tùy từng "đại lý tổng master agent" hay đại lý nhỏ (agent), giá bán lại từ 6.000 đồng đến 20.000 đồng/điểm.

Người chơi đặt tiền từ một triệu đến cả trăm triệu đồng cho mỗi kèo của trận bóng, cho các giải đấu trên thế giới. Trong số này, Nguyễn Thanh Sơn (Hải Phòng) và Trần Anh Minh (Bà Rịa - Vũng Tàu) cá cược một kèo của trận đấu số tiền 100 triệu đồng.

Nam giao cho Ngà, thứ hai hàng tuần chốt số tiền thắng - thua từ đại lý, rồi thông báo lại. Sau đó, Nam sẽ trả tiền gốc cho nhà cái ở nước ngoài và giữ lại khoản chênh lệch. Riêng Hiển có ngày chốt sổ cho thấy, bị can giao dịch thắng thua số tiền với Nam là 1,1 tỷ đồng.

Nam trả công cho Ngà bằng việc để người phụ nữ này đứng tên căn nhà hàng chục tỷ đồng mặt phố Thi Sách, ôtô hạng sang và tiền chu cấp hàng tháng cùng một số bất động sản khác. Với Hiển, do được cầm cái một tài khoản tổng nên Nam để anh ta hưởng tiền thắng, không trả công.

Theo tài liệu, Nam không nghề nghiệp, song trong hơn nửa năm lập đường dây cá độ trên, đã sở hữu biệt thự, một xe Porsche, hai chiếc Mercedes hạng sang màu đỏ. Khi bị bắt giữ, cảnh sát thu của Nam hơn 4,6 tỷ đồng, 50.000 USD cùng 5 ôtô khác (trong đó có chiếc Porsche của Hiển).

Cơ quan điều tra hiện xác định có khoảng 40 tổng và đại lý nhỏ, với khoảng 300 người chơi trong đường dây cá độ do Nam cầm đầu. Từ đầu năm đến tháng 7, số tiền giao dịch đánh bạc của đường dây này là hơn 1.600 tỷ đồng.