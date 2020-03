Số ca Covid-19 ở Mỹ vượt 100.000 0 Với 17.133 ca nhiễm mới, Mỹ hiện có 102.000 người mắc Covid-19, trong đó hơn 1.600 trường hợp tử vong.

Bang New York đang là tâm Covid-19 ở Mỹ với gần 45.000 ca nhiễm, trong đó có 519 người tử vong. Hiện các bệnh biện ở bang này trong tình trạng quá tải bởi "cơn lũ" bệnh nhân Covid-19 tràn vào. Thống đốc bang New York, ông Andrew Cuomo, cho biết chính quyền sẽ sớm thành lập nhiều bệnh viện tạm thời tại các cơ sở lớn ở mỗi khu của thành phố New York.

Tổng thống Trump cũng cho hay chính quyền sẽ đẩy mạnh sản xuất và mua sắm để có thêm 100.000 máy thở trong 100 ngày tới, phục vụ cuộc chiến chống Covid-19. Ông nhấn mạnh ưu tiên của chính quyền Mỹ là "mạng sống và sự an toàn của người dân, sau đó mới là nền kinh tế".

Hai nhân viên xe cứu thương tại một bệnh viện ở thành phố New York. Ảnh: NYT.

Ngày 27/3, ông Trump đã ký phê chuẩn gói cứu trợ 2.000 tỷ USD nhằm vực dậy nền kinh tế Mỹ đang lao đao vì Covid-19. Gói cứu trợ này sẽ kích hoạt việc phân bổ khoản tiền hỗ trợ trị giá 3.400 USD cho mỗi gia đình có 4 thành viên ở Mỹ.

Cùng ngày, ông Trump cũng ra sắc lệnh huy động một triệu quân nhân dự bị của Vệ binh quốc gia thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ cuộc chiến chống đại dịch. Ông Trump vận dụng Đạo luật sản xuất quốc phòng (DPA), yêu cầu các tập đoàn công nghiệp "chấp nhận, thực hiện và ưu tiên đơn hàng sản xuất máy thở của chính phủ". General Motors và Ventec, hai tập đoàn được chính phủ Mỹ đặt hàng, cho biết máy thở đã bắt đầu được sản xuất và sẽ được đưa tới các bệnh viện "nhanh nhất trong tháng tới".

Trong khi đó tại châu Âu, Italy ghi nhận kỷ lục 969 người chết vì Covid-19 chỉ trong một ngày. Hiện tổng số người tử vong ở Italy là 9.134 và hơn 86.000 ca nhiễm bệnh. Tây Ban Nha cũng có số người chết kỷ lục vào ngày 27/3 với 769 trường hợp. Pháp có 299 người chết cùng ngày. Ngược lại, Trung Quốc đại lục chỉ có thêm 54 ca mắc mới và ba người tử vong ngày 27/3.

Covid-19 xuất hiện ở 199 quốc gia, vùng lãnh thổ khiến gần 600.000 người nhiễm bệnh, hơn 27.000 người tử vong. Các quốc gia đang phải căng mình đối phó với dịch bệnh, đình chỉ các hoạt động kinh tế, xã hội và khuyến cáo người dân ở trong nhà nhằm làm giảm tốc độ lây lan.

Sơn Nam (Theo AP, Reuters)