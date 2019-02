Sếp hình sự cải trang quật ngã nghi can cướp trạm thu phí Long Thành 0 Khi Tuấn Anh và Nam hẹn gặp nhau ở Ga Sài Gòn để chia 2,2 tỷ đồng cướp được thì cảnh sát ập vào bắt giữ. Nhân viên trạm thu phí cao tốc Long Thành bị cướp tấn công

23h ngày 7/2 (Mùng 3 Tết) trinh sát Cục cảnh sát Hình sự phía Nam (C02, Bộ Công an) cùng Công an Đồng Nai bắt Trần Tuấn Anh (26 tuổi, quê Tiền Giang) và Nguyễn Vũ Hoàng Nam (29 tuổi, quê Nam Định) - nghi can tấn công trạm thu phí Long Thành - Dầu Giây (huyện Thống Nhất) cướp hơn 2 tỷ đồng.

"Vụ cướp đặc biệt nghiêm trọng, có vũ khí, manh động và lại xảy ra ban ngày. Ngay sáng Mùng 3 Tết (7/2) Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an phá bằng được vụ án", thượng tá Lại Quang Huấn (Phó phòng 6 Cục cảnh sát Hình sự - C02, Bộ Công an) kể.

Đại tá Lê Ngọc Phương (Phó Cục trưởng Cục cảnh sát hình sự) cùng nhiều cán bộ đến ngay hiện trường, ghi nhận nhiều dấu vết bọn cướp để lại.

Tuấn Anh tại cơ quan điều tra.

Qua cách hai tên cướp đột nhập, thực hiện nhanh gọn, chọn thời điểm giao ca, giao tiền... cơ quan điều tra xác định chúng nắm rất rõ địa hình, quy luật hoạt động của trạm thu phí và khả năng lớn là "người trong nhà". Đại tá Phương cùng Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai họp án, khoanh vùng các băng nhóm khả nghi. Trong số nhân viên từng làm việc tại trạm thu phí, Hoàng Nam và Tuấn Anh nổi lên với hàng loạt nghi vấn.

Tuấn Anh bị sa thải gần một năm, Nam chỉ vừa nhận quyết định nghỉ trước Tết. Cả hai có khuynh hướng ăn chơi, cờ bạc và hành tung không cố định sau khi vụ án xảy ra. Nhiều mũi trinh sát được tung đi xác minh tại Đồng Nai, nhà Nam ở Vũng Tàu và nơi Tuấn Anh thuê trọ ở quận 2 (TP HCM) nhưng không có kết quả.

Đến đêm, Hoàng Nam và Tuấn Anh có mặt tại Ga Sài Gòn (quận 3, TP HCM), nhiều trinh sát âm thầm tiếp cận, bao vây khu vực. Thời điểm này ga không còn chuyến tàu nào, thượng tá Huấn cùng đồng đội trong vai hành khách tìm mua vé về quê để vào trong. Tuấn Anh đang đứng một mình, vẻ nóng ruột.

23h Hoàng Nam có mặt, đi lại gần Tuấn Anh. Thượng tá Huấn cùng Phó Phòng 3 Cục cảnh sát Hình sự chậm rãi tiếp cận. Hai sếp hình sự trong vai hành khách hỏi tàu, xin lửa mồi thuốc, than thở việc về quê ăn Tết muộn... Hai nghi can cướp bị cuốn vào câu chuyện, không biết các trinh sát khác đã kịp thời bố trí vây từ xa.

Bất ngờ, thượng tá Huấn quật ngã Nam, ghì sát xuống đất. Tuấn Anh cũng bị bẻ tay bởi thế võ của "hành khách" còn lại. Chúng bị đưa về trụ sở Bộ Công an phía Nam cách đó chừng 3 km để làm việc.

Khám xét người các nghi can, cảnh sát thu giữ hơn 100 triệu đồng, 10 lượng vàng chúng vừa mua ở Đồng Nai bằng tiền cướp được của trạm thu phí. "Quá trình lấy lời khai, Nam giả ngất, sùi bọt mép, lên cơn co giật... nhằm tránh những câu hỏi của cảnh sát. Nhưng đến rạng sáng nay, hai tên đã thừa nhận hành vi", thượng tá Huấn cho biết.

Hoàng Nam giả ngất tại cơ quan điều tra. Ảnh: Quốc Thắng.

Khai với cơ quan điều tra, hai nghi can cho biết, do mức lương ít ỏi không đủ chi tiêu, lại mang nợ do cá độ bóng đá nên lần lượt bỏ việc. Trước Tết, chúng nảy sinh ý định cướp tiền tại trạm thu phí thuộc địa bàn huyện Thống Nhất do nắm rõ quy trình làm việc.

Hoàng Nam và Tuấn Anh bàn bạc, chốt thời điểm đi cướp là những ngày Tết vì lúc này ngân hàng không hoạt động, tiền thu phí phải lưu giữ tại trạm. Tuấn Anh lên mạng tìm mua súng bắn bi với giá 6 triệu đồng, bình xịt hơi cay, bom xăng...

Hơn 6h ngày 7/2, cặp đôi chở nhau bằng xe máy che kín biển số, đến gần khu vực trạm thu phí giấu vào bụi cây ven đường rồi đi bộ theo lô cao su đến phía sau trạm thu phí. 7h, Hoàng Nam và Tuấn Anh mặc áo khoác đen, bịt mặt, mang giày thể thao leo qua tường rào, đột nhập phòng kế toán tiền vé qua lối cửa sổ.

Ba nhân viên trạm thu phí đang giao ca, chuyển tiền vào két sắt. Hoàng Nam rút súng bắn vào máy tính để uy hiếp, Tuấn Anh dùng cán dao đánh vào cổ nhân viên, khống chế rồi cướp đi 2,2 tỷ đồng. Trong lúc tháo chạy, thấy đồng phạm bị túm lại, Nam quay lại giương súng khiến nhân viên trạm thu phí phải để chúng lên xe máy thoát thân.

Chạy đến bìa rừng, chúng ném súng, dao... Do Tuấn Anh bị thương nên bộ đôi nghỉ ngơi đến tối mới bỏ trốn ra đường. Gửi chiếc xe máy ở Bệnh viện đa khoa Long Khánh, hai tên bắt xe về TP HCM tìm đường tẩu thoát. Đến đêm, khi cả hai đang hẹn nhau ở ga Sài Gòn để bỏ trốn ra Bắc thì bị bắt.

Hoàng Nam và Tuấn Anh đã được di lý về Công an Đồng Nai, tiếp tục bị điều tra về hành vi Cướp tài sản.

