Sản phụ ung thư vượt cạn ở tư thế ngồi sắp được gặp con

Bệnh nhân Liên hiện có thể tự cầm bút viết lên bảng những mong muốn với người thân và y tá.

9 ngày sau khi sinh con trong tư thế ngồi vì ung thư di căn vào phổi, sản phụ Nguyễn Thị Liên (Hà Nam) đang được chăm sóc tích cực tại phòng hồi sức của Bệnh viện K. Bé Đỗ Bình An, con trai chị Liên, được đưa sang Bệnh viện Phụ sản Trung ương theo dõi.

Bác sĩ Nguyễn Bá Tĩnh, trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện K, sáng 31/5 cho biết bé Bình An tiến triển tốt, bắt đầu cai oxy để tự thở. Hiện bé ăn 20 ml sữa một ngày và mỗi ngày 8 bữa sữa. Hàng ngày, các y tá, bác sĩ ở BV Phụ sản Trung ương chụp ảnh và quay video bé Bình An rồi gửi sang Bệnh viện K để khi chị Liên tỉnh lại có thể ngắm nhìn con. Đó cũng là cách tạo tinh thần, nghị lực, giúp chị Liên chiến đấu bệnh tật.

Theo Tiến sĩ Lê Thanh Đức, trưởng khoa nội 5, bệnh nhân Liên được phát hiện bệnh khi ung thư giai đoạn 4, khiến việc vừa điều trị cho người mẹ và vừa giữ đứa con rất khó khăn. Các bác sĩ đã chọn phác đồ phù hợp, sử dụng thuốc tiên tiến nhất để đảm bảo an toàn cho mẹ con chị. Sau khi mổ lấy thai, chị Liên tiếp tục điều trị ung thư, được dùng những loại thuốc mà trước kia phải kiêng cho con.

Hai ngày qua, bệnh nhân trong tình trạng sức khỏe tiến bộ, các chỉ số xét nghiệm tốt hơn những ngày trước. Chị đã có thể giao tiếp với người nhà bằng cách viết lên bảng do chưa nói được. Câu đầu tiên sau khi có thể tự cầm được bút, chị Liên viết "chồng em đâu". Y tá trả lời chồng chị sang Bệnh viện Phụ sản Trung ương thăm bé Bình An, chị Liên gật đầu đồng ý.

Trong tuần tới, bệnh viện hy vọng có thể sắp xếp được buổi đoàn tụ của mẹ con chị Liên. Tuy nhiên, các bác sĩ cũng đang cân nhắc tình huống này do việc đưa con sang thăm mẹ hoặc ngược lại đều không đơn giản. Bé Bình An mới ngoài một tuần tuổi, còn quá nhỏ để đưa ra khỏi phòng bệnh, trong khi người mẹ cũng chưa thể đi vì ít nhất phải tự thở được. Mẹ có thể ngồi xe lăn để đưa sang nhưng cũng cần tính đến các yếu tố an toàn trên đường đi hoặc sự xúc động khi gặp con.

Bà Nguyễn Thị Oanh cùng con rể, anh Đỗ Văn Hùng, thay phiên nhau chăm chị Liên. Bà Oanh không biết đường, lại không biết đi xe máy nên thường ở Bệnh viện K với con gái. Từ lúc Bình An chào đời, bà mới gặp cháu một lần ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Bà Oanh cho hay con gái lớn của vợ chồng anh Hùng hiện ở quê cùng ông ngoại. Cuối tuần trước, ông đưa cháu lên thăm nhưng khi ấy chị Liên đang truyền thuốc, nằm li bì. Thấy thế, con gái đòi lấy quạt để quạt mát cho mẹ.

"Con bé nhớ mẹ nên hỏi mẹ ơi mẹ đau à. Lúc Liên còn ở nhà, con bé cũng vào hỏi han, và lấy tay xoa ngực cho mẹ", bà Oanh kể. "Chưa được gặp Bình An nhưng hàng ngày Liên được chồng cho xem con qua video. Trông thấy con, Liên rơm rớm nước mắt".

Gia đình bà Oanh hy vọng sức khỏe chị Liên tốt hơn để ước nguyện đoàn tụ thành hiện thực. Chị Liên phát hiện ung thư giai đoạn cuối khi đang mang bầu 4 tháng. Chị quyết định vừa điều trị vừa giữ lại thai nhi, hy vọng có thể cầm cự đến khi em bé đủ lớn để có thể chào đời. Tối 21/5, sức khỏe chị Liên rất yếu, nguy hiểm tính mạng cả mẹ và con, các bác sĩ quyết định mổ lấy thai ở tuần thứ 31. Ca mổ hy hữu diễn ra khi sản phụ ở tư thế ngồi bởi ung thư di căn vào phổi, nếu nằm chị không thể thở được.

