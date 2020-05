Sách của Harry - Meghan chưa xuất bản đã hot 0 Cuốn sách với tựa 'Finding Freedom' viết theo phong cách hồi ký của Harry - Meghan kể về những tháng ngày hẹn hò, kết hôn, sống ở hoàng gia và 'đi tìm tự do' của cặp đôi, sẽ ra mắt vào 11/8.

Cuốn sách dài 320 trang, là sự hợp tác giữa cặp đôi Harry - Meghan với hai cây viết Omid Scobie và Catherine Durand, được nhà xuất bản Harper Collins phát hành trực tuyến trên toàn cầu.

"Finding Freedom là một bức chân dung trung thực, gần gũi và khách quan của một cặp vợ chồng tự tin, có ảnh hưởng và có chí cầu tiến, không ngại phá vỡ truyền thống, quyết tâm tạo ra một con đường mới và xây dựng một di sản khác biệt, sâu sắc", lời tựa cuốn sách viết.

Đồng thời cuốn sách cũng tiết lộ sự thật "ít người biết" về hoàng gia giúp xua tan nhiều tin đồn và quan niệm sai lầm về hai vợ chồng.

Trang bìa cuốn sách Finding Freedom của Harry và Meghan được giới thiệu trên Amazon: Ảnh: Amazon.

Hai cây viết chấp bút cho cuốn sách của vợ chồng nhà Sussex là Omid Scobie, biên tập viên Harper's Bazaar và Carolyn Durand là người từng cộng tác với các tờ tạp chí lớn như ELLE, đều là những người ủng hộ mạnh mẽ cho Meghan. Họ được nhà Sussex tin tưởng lựa chọn bởi là "những người thân nhất với cặp đôi".

Trước đó, cuốn sách được tạm đặt tên là Thoroughly Modern Royals: The Real World Of Harry And Meghan, nhưng được thay đổi lại với tựa hiện tại nhằm nhấn mạnh quan điểm "phá vỡ truyền thống" để xây dựng một gia đình hoàng gia phong cách hiện đại của vợ chồng nhà Sussex.

Dù còn hơn 3 tháng nữa mới phát hành, Finding Freedom đã gây tò mò và nhận được nhiều quan tâm của độc giả khiến được một số đơn vị bán sách, bao gồm Barnes & Noble, Amazon và Bookshop đặt hàng trước.

Bên cạnh những độc giả mong chờ khám phá bí mật hoàng gia thì không ít người hâm mộ chỉ trích hành động của cặp đôi này. Ngay tựa sách Finding Freedom đủ gây tranh cãi khi nhiều người cho rằng Harry và Meghan nghĩ rằng cuộc sống bị "giam cầm" trong khi họ được sống trong vinh hoa phú quý nhờ những ân điển hoàng gia. Đồng thời cặp đôi đã đi quá xa khi liên tục khơi chuyện hoàng gia để đánh bóng tên tuổi, bất chấp việc gây nhiều điều tiếng cho Hoàng gia Anh.

Hoàng tử Harry và diễn viên Meghan Markle kết hôn năm 2018. Cả hai được Nữ hoàng Elizabeth II phong tước hiệu Công tước và Nữ công tước xứ Sussex nhưng đã từ bỏ tước hiệu để chuyển đến Mỹ sinh sống cùng con trai Archie trong biệt thự cho thuê trị giá 10 triệu USD tại thành phố Los Angeles, bang California.

Sơn Nam (Theo Mail, Mirror)