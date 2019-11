Rùa biển 12 kg dạt vào bờ 0 Quảng NamRùa xanh quý hiếm bị lở loét ở cổ, bụng đang chờ phác đồ điều trị từ cơ quan chuyên môn sau khi được phát hiện và đưa về Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm.

Sáng 5/11, trong lúc đi tập thể dục dọc bãi biển An Bằng, một số người dân phường Cẩm An (thành phố Hội An) phát hiện một con rùa dạt vào bờ. Rùa nặng 12 kg, dài khoảng 50 cm bị lở loét nhiều chỗ ở phần cổ và bụng.

Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm đến sơ cứu vết thương nhưng do quá nặng, rùa được đưa về chăm sóc. Khu bảo tồn đang tìm kiếm cơ quan chuyên môn để cứu chữa.

Rùa biển đang được chăm sóc trong phao tắm, đắp chăn ướt chờ phác đồ điều trị. Ảnh: Sơn Thủy.

Ông Nguyễn Văn Vũ - Phó Giám đốc Ban quản lý Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm, cho biết đây là rùa xanh thuộc nhóm nguy cấp trong danh sách loài bị đe dọa tuyệt chủng, nghiêm cấm mọi hành vi mua bán, vận chuyển.

"Ở Hội An, rùa bị thương nhiều lần dạt vào các bãi biển trên đảo Cù Lao Chàm, tuy nhiên tại bãi biển An Bằng, đây là lần đầu tiên phát hiện", ông Vũ nói.