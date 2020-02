Rủ đi chơi, xâm hại bé 14 tuổi 0 Hà TĩnhLê Văn An (30 tuổi) lĩnh 3 năm 2 tháng tù giam sau hai lần rủ bé gái cùng xã Thuần Thiện (huyện Can Lộc) đi chơi để thực hiện hành vi giao cấu.

Bị cáo An khi bị cảnh sát bắt. Ảnh: H.L.

Bản án ngày 21/2 của TAND huyện Can Lộc tuyên An (trú xã Thuần Thiện) phạm tội Giao cấu với người đủ từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Tòa đánh giá hành vi của An nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển bình thường về tâm sinh lý của nạn nhân, khiến người dân bức xúc.

Theo cáo trạng, cuối tháng 8/2019, An và bé gái trú cùng xã quen nhau qua mạng xã hội, sau đó nảy sinh tình cảm. Trong tháng 10 cùng năm, An hai lần rủ bé gái đi chơi, thực hiện hành vi giao cấu.

Vài hôm sau, thấy bé gái có biểu hiện khác thường, người nhà tra hỏi và phát hiện ra sự việc nên làm đơn tố cáo An.

Bị công an huyện Can Lộc triệu tập lấy lời khai, An thừa nhận hành vi.