Quán karaoke hoạt động bất chấp lệnh cấm 0 Quảng NamQuán hát ở TP Tam Kỳ đóng cửa bên ngoài nhưng vẫn cho 11 thanh niên thuê phòng để sử dụng ma túy, bóng cười.

Lúc 2h, ngày 4/4, Công an TP Tam Kỳ kiểm tra quán karaoke Big Big World, trên đường Hùng Vương, TP Tam Kỳ, do ông Ngô Tấn Dũng (50 tuổi, trú phường An Sơn) làm chủ.

Nhiều người dương tính ma túy trong một phòng hát tại quán karaoke ở TP Tam Kỳ. Ảnh: Sơn Thủy.

Khi cảnh sát đột kích, quán đóng cửa nhưng bên trong có hai phòng đang cho khách thuê hát với 11 người. Một phòng năm nam và một nữ; một phòng ba nam và hai nữ đang nhảy múa, lắc lư theo tiếng nhạc.

Tại các phòng hát, cảnh sát thu giữ một số dụng cụ hút bóng cười. Qua test nhanh, 10 người, gồm 8 nam và 2 nữ, dương tính với ma túy. Những người này thừa nhận sử dụng ma túy, là khách quen của quán.

Cảnh sát lập biên bản xử phạt hành chính đối với ông Dũng, vì để khách sử dụng ma túy tại cơ sở kinh doanh và không chấp hành việc tạm dừng hoạt động kinh doanh, dịch vụ trong thời gian chống Covid-19. 11 khách bị lập biên bản xử phạt hành chính.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam quyết định dừng hoạt động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ vũ trường, quán karaoke, bar, sân golf, các khu vui chơi giải trí... Ngoài ra, từ ngày 31/3, Quảng Nam lập 8 chốt kiểm dịch tại các cửa ngõ vào tỉnh để kiểm soát dịch bệnh.