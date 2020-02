Quan chức bị đình chỉ vì giúp con lách luật phong tỏa 0 Trung QuốcHe Yanfang, Trưởng phòng phụ trách thị trường của Sở Thương mại thành phố Kinh Châu bị đình chỉ công tác sau khi dùng 'quan hệ' đưa đón con trai di chuyển từ Thiên Môn sang Kinh Châu.

Từ cuối tháng 1, tỉnh Hồ Bắc bị phong tỏa để ngăn chặn sự lây lan của dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới (Covid-19). Nhiều tuyến đường trong và xung quanh tỉnh này bị cấm lưu thông và có cảnh sát canh giữ. Tuy nhiên, nam thanh niên He Hao lại khoe trên mạng xã hội Weibo rằng cha của anh đã sắp xếp ôtô đến để đưa anh từ Thiên Môn đến Kinh Châu, hai thành phố thuộc tỉnh Hồ Bắc.

He Hao, con ông He Yanfang, Trưởng phòng phụ trách thị trường của Sở Thương mại thành phố Kinh Châu. Ảnh: Weibo.

Cha của He Hao là ông He Yanfang, Trưởng phòng phụ trách thị trường của Sở Thương mại thành phố Kinh Châu, theo thông báo của chính quyền nước này đăng trên Weibo hôm 15/2.

Trước đó, He Hao đăng video cho thấy chiếc xe đi qua trạm thu phí ở Thiên Môn với biển báo "hạn chế lưu thông" với dòng trạng thái: "Tôi không bao giờ nghĩ rằng bố mình có nhiều quyền lực, ông ấy cả đời làm quan chức và tôi chưa bao giờ được hưởng lợi gì, cho đến khi dịch bệnh này bùng phát. Khi cả tỉnh đóng cửa các tuyến đường, cha tôi dùng mối quan hệ để điều ôtô đến đón tôi từ Thiên Môn trở về Kinh Châu".

Bài đăng của He Hao khiến cư dân mạng phẫn nộ giữa lúc người dân đang cố gắng tuân thủ lệnh phong tỏa và hạn chế ra ngoài thì con của quan chức lại tự do đi lại và còn khoe khoang trên mạng xã hội. Nhiều người dân nghi ngờ về nhân phẩm của ông He Yanfang và kêu gọi điều tra chống tham nhũng.

"Chúng tôi được nghe câu chuyện về y tá đạp xe trong 4 ngày để trở về Vũ Hán, nhưng ở đây lại có con cái quan chức khoe khoang về việc lạm quyền", một tài khoản Weibo bình luận.

Trên bài đăng của mình, He Hao cũng cho biết thêm anh đã bị cách ly ở Thiên Môn trong 22 ngày và cha anh đã nhờ một người bạn trong thành phố cho phép đưa anh trở lại Kinh Châu.

Một trạm kiểm soát giao thông ở tỉnh Hồ Bắc. Ảnh: AFP.

Sau vụ việc, He Hao lên tiếng xin lỗi và hứa sẽ "tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, đồng thời chú ý đến lời nói và hành vi của mình trong tương lai". Nam thanh niên cũng xóa tất cả các bài đăng trên Weibo và thay đổi tên tài khoản. Nhưng cha của He Hao vẫn bị sở Thương mại thành phố Kinh Châu đình chỉ công tác.

Covid-19 khởi phát từ thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc vào cuối năm ngoài và nhanh chóng lan rộng trên khắp các tỉnh thành Trung Quốc và 27 quốc gia, vùng lãnh thổ khiến hơn 1.600 người thiệt mạng và hơn 69.000 người nhiễm bệnh. Hiện tỉnh Hồ Bắc vẫn duy trì lệnh cấm vận chuyển người, gia súc và động vật hoang dã.

Sơn Nam (Theo SCMP)