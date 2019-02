Phó công an phường đạp người làm chứng trong trụ sở 0 Được mời đến lấy lời khai sau khi chứng kiến hai người ẩu đả, anh Quốc bị phó công an phường TP Tuy Hòa bóp cổ, đạp xuống nền bê tông.

Phó công an phường ở Phú Yên đạp người trong trụ sở Phó công an phường ở TP Tuy Hòa (Phú Yên) đạp người làm chứng

Ngày 31/1, đại tá Lương Tấn Dĩnh - Trưởng phòng Tham mưu Công an Phú Yên - cho hay đơn vị đã yêu cầu Công an TP Tuy Hòa xử lý trung tá Huỳnh Minh Lễ (Phó công an phường Phú Thạnh) vì đạp người trong lúc làm việc.

Đại tá Nguyễn Văn Dũng (Trưởng công an TP Tuy Hòa) nhìn nhận việc đạp người dân của công an phường chưa gây thương tích cho nạn nhân, nhưng ảnh hưởng đến hình ảnh người công an.

Trung tá Lễ hành động bột phát, thiếu kiềm chế khi nhân chứng có hơi men, la lối trong trụ sở. "Chúng tôi đã đình chỉ công tác với phó công an phường, đồng thời yêu cầu viết tường trình để có hướng kỷ luật", đại tá Dũng nói.

Phó công an phường tại TP Tuy Hòa đạp người làm chứng hôm 29/1. Ảnh: Cắt từ video.

Trước đó, hôm 29/1, anh Lê Minh Quốc cùng một người khác được Công an phường Phú Thạnh mời về làm việc khi can ngăn vụ ẩu đả giữa hai thanh niên gần nhà với tư cách nhân chứng.

Tại trụ sở công an, hai người ngồi các phòng khác nhau để viết tường trình. Lúc sau, thấy người đi cùng không mặc áo, anh Quốc chạy theo hỏi thì gặp phó công an phường bước vào. Hỏi được vài câu, trung tá Lễ bóp cổ, đạp anh Quốc ngã nhào xuống nền bê tông đến lúc một cảnh sát vào can ngăn mới dừng lại. Toàn bộ sự việc đã được quay video, tung lên mạng.

Khi anh Quốc về nhà, nhiều cảnh sát mặc áo chống đạn, mang theo súng lẫn công cụ hỗ trợ tiếp tục đến mời về làm việc. Cho rằng mình là nhân chứng đã trình báo sự việc cụ thể rồi nên lần này anh Quốc không đi.

An Phước