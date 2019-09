'Phim trường sex' trong căn nhà thuê ở Đà Nẵng 0 Trong nhà 4 tầng đóng kín cửa, 5 người đàn ông Trung Quốc quay cảnh quan hệ tình dục với phụ nữ Việt, nhiều cô mới 15 tuổi, rồi phát lên mạng xã hội.

Cuối giờ chiều thứ bảy giữa tháng 9, 5 người đàn ông Trung Quốc và một phụ nữ Việt Nam (làm nghề phiên dịch) vừa đi ăn tối về. Họ mở cửa chuẩn bị vào nhà số 31 Lê Minh Trung (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) thì nhiều cảnh sát hình sự mật phục ập đến.

Căn nhà này được Sầm Thị Sen (24 tuổi, trú Gia Lai) đứng ra thuê từ tháng 2 cho 5 người đàn ông Trung Quốc ở. Nhóm người nước ngoài này cùng thực hiện hành vi quan hệ tình dục với nhiều cô gái Việt Nam, phát trực tiếp lên mạng xã hội Trung Quốc nhằm thu lợi bất chính. Cửa nhà được thiết kế theo kiểu cuốn. Những người phía trong thường xuyên khoá kín, chỉ mở cửa khi có người trong nhóm hoặc người quen mặt ra vào. Người ngoài hầu như không thể tiếp cận.

Nhiều điện thoại được nhóm của Mẫn đặt cạnh giường để quay lại cảnh sex phát trực tiếp lên mạng xã hội Trung Quốc. Ảnh: Công an cung cấp.

Đột kích vào, cảnh sát nhanh chóng khống chế, cách ly nhóm người Trung Quốc với phiên dịch. Lực lượng kỹ thuật của công an tiếp cận ngay với những thiết bị là máy tính xách tay, điện thoại di động và phát hiện nhiều clip sex đang được lưu trữ.

Những hình ảnh này được trích xuất ngay để lưu làm chứng cứ. "Nếu không khống chế kịp thời, rất có thể nhóm người Trung Quốc đã có thời cơ xoá toàn bộ dữ liệu và lúc ấy, công an cũng thua", Đại tá Trần Mưu - Phó giám đốc công an thành phố Đà Nẵng, người trực tiếp chỉ đạo phá án - nói.

Để chứng minh hành vi phạm tội của nhóm người Trung Quốc, gồm Trương Tuệ Mẫn (38 tuổi), Phương Tuấn Kiệt (33 tuổi), Tưởng Đăng Quân, Lưu Tiểu Duy (cùng 30 tuổi), Đới Hồng Hi (22 tuổi) và Sầm Thị Sen, cảnh sát hình sự đã mất nhiều tháng trinh sát, mật phục.

Nhóm này nhập cảnh vào Việt Nam theo visa du lịch. Sen được Mẫn thuê làm phiên dịch và sau đó trở thành người tình. Cả hai sống chung như vợ chồng. Điểm đáng nghi vấn là Sen ở cùng Mẫn và bốn người đàn ông khác trong ngôi nhà bốn tầng thường xuyên đóng kín cửa, hàng ngày có nhiều cô gái trẻ lui tới.

Nhóm người trong "phim trường" sử dụng các thiết bị đem từ Trung Quốc sang. Ảnh: Công an cung cấp.

Cảnh sát mật phục nhiều ngày, theo dõi nhất cử nhất động của nhóm nhưng không thể khám xét bên trong vì chưa có chứng cứ. Ngay cả khi biết nhóm này sử dụng mạng Internet, cảnh sát cũng không có cách nào đột nhập, do các thiết bị đều được chuyển từ Trung Quốc qua.

Nút thắt của vụ án được mở là khi công an tìm được nữ nạn nhân 15 tuổi. "Chúng tôi phải thuyết phục người bị dụ dỗ, mua chuộc làm đơn thư tố cáo. Họ cũng rất sợ ảnh hưởng đến danh dự. Sau nhiều lần động viên, cam kết không để lộ nhân thân, nạn nhân và người nhà mới hợp tác", Đại tá Mưu kể.

Tại hiện trường, ông Mưu gọi điện ngay cho Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng - xin lệnh bắt khẩn cấp và được đồng ý. Nhóm người Trung Quốc ban đầu còn quanh co chối tội, nhưng tất cả hành vi đã thể hiện trong clip do chính họ quay.

VKSND cũng phối hợp ngay từ đầu để theo dõi lời khai và đưa các nghi phạm lên trại giam. Ngày 23/9, cơ quan này phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng sáu người về tội Giao cấu với người đủ 13 đến dưới 16 tuổi, theo khoản 2 điều 145 Bộ luật Hình sự 2015.

Nghi can Trương Tuệ Mẫn, người Trung Quốc. Ảnh: Công an cung cấp.

Trương Tuệ Mẫn được xác định là chủ mưu. Sen là đồng phạm giúp sức đắc lực nhất trong suốt 7 tháng Mẫn lưu trú lại Đà Nẵng. Ngoài lo chỗ ăn, ở, Sen còn lên mạng xã hội mời chào các phụ nữ Việt Nam tham gia với thoả thuận "việc nhẹ lương cao". Đi theo Mẫn, Sen nhận cả tình lẫn tiền khi nhóm ăn chia từ việc phát trực tiếp những clip sex lên mạng xã hội của Trung Quốc.

Đại tá Trần Mưu nói, ngoài hành vi giao cấu với trẻ em, nhóm của Mẫn còn có dấu hiệu phạm tội đóng phim sex và truyền lên mạng Internet. Tuy nhiên cần thời gian thu thập chứng cứ cụ thể mới có thể xử lý. "Chúng tôi vẫn đang tiếp tục chứng minh, củng cố hồ sơ", đại tá Trần Mưu nói.

Sau vụ án này, công an thành phố sẽ họp rút kinh nghiệm về công tác quản lý lưu trú. Thời gian qua nhiều người nước ngoài đến thành phố với danh nghĩa du lịch nhưng thực chất là để thực hiện hành vi phạm tội.

"Khi nhập cảnh, họ mang theo các thiết bị kỹ thuật số nên lúc có hành vi phạm tội rất khó xử lý. Do đó cần có biện pháp phát hiện để ngăn chặn từ đầu", ông Mưu nói thêm.