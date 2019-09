Phim trường 'Kong' bị tháo dỡ 0 Ninh BìnhTừ 20/9, phim trường 'Kong: Skull Island' ở Khu du lịch sinh thái Tràng An bị tháo dỡ theo khuyến nghị của UNESCO để bảo tồn danh thắng.

Ban quản lý khu du lịch sinh thái Tràng An cho biết hôm nay sẽ bắt đầu tháo dỡ phim trường Kong: Skull Island (Kong: Đảo đầu lâu) nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của khu du lịch và quần thể danh thắng Tràng An. Phim trường gồm hơn 30 túp lều thổ dân và một số hạng mục liên quan nằm trong quần thể danh thắng Tràng An, thuộc địa phận huyện Hoa Lư.

Một góc phim trường "Kong: Skull Island" ở Tràng An.

Từ 20/9, tuyến tham quan số 2 và số 3 của Khu du lịch Tràng An không còn điểm phim trường 'Kong: Skull Island', các đơn vị liên quan sẽ nghiên cứu mở thêm sản phẩm du lịch mới nhằm phục vụ du khách.

Theo ông Hoàng Thanh Phong, Phó giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình, việc tháo dỡ phim trường là thực hiện theo khuyến nghị của UNESCO.

Phim trường Kong: Skull Island được phục dựng nguyên mẫu theo bộ phim cùng tên. Làng thổ dân với hơn 30 chiếc lều có hình chóp nhọn như nhà của thổ dân châu Phi, cùng các thuyền gỗ dài giống thuyền thổ dân hay sử dụng.

Trong làng thổ dân còn có các giá treo bằng tre, giống vật dụng người dân vùng biển dùng để treo cá, phơi cá. Tất cả đều sử dụng vật liệu truyền thống như tre, nứa, gỗ... Hiện phim trường chỉ còn một số căn nhà kết bằng nứa, bếp trát bằng đất.

Sau khi phục dựng, giữa tháng 4/2017, phim trường được đưa vào làm điểm tham quan, thu hút rất đông du khách.