Phía sau bức ảnh Diana ôm người mẹ Bosnia 0 Diana tiến lại gần một người mẹ xa lạ đang khóc trước mộ con, ôm lấy bà như để thể hiện sự đồng cảm khi tới thăm nghĩa trang ở Bosnia năm 1997.

Tháng 8/1997, Công nương Diana ôm và an ủi người mẹ Bosnia mất con trong chiến tranh. Ảnh: Daily Telegpraph.

Chỉ vài tuần trước cái chết bi kịch ngày 31/8/1997, Công nương Diana đến thăm đất nước Bosnia như một phần trong chiến dịch vận động chống bom mìn cùng hai người bạn Ken Rutherford và Jerry White.

Trước buổi ra mắt bộ phim tài liệu "Diana, Our Mother: Her Life and Legacy" kỷ niệm 20 năm ngày bà mất, Ken và Jerry đã chia sẻ câu chuyện đằng sau bức ảnh Diana ôm một người mẹ Bosnia đang khóc trước mộ con tại nghĩa trang.

"Bức ảnh bà ấy ở nghĩa trang Sarajevo, vào ngày cuối cùng của chuyến đi, hiện vẫn còn ám ảnh tôi. Mọi chuyện diễn ra tự nhiên, hoàn toàn không có sự sắp đặt và nằm ngoài lịch trình", Jerry nói với Entertainment Weekly.

Công nương Anh đứng giữa nghĩa trang chiến tranh Sarajevo, Bosnia. Ảnh: Daily Telegraph.

Hai người bạn cho hay tuy hôm đó họ đang phải gấp rút để kịp tham dự hoạt động cuối, Công nương Diana vẫn muốn tới thăm nghĩa trang Sarajevo. Khi đến nơi, Diana đã bước đi thật chậm giữa những bia mộ và những bụi hồng vàng.

Lúc đang đi một vòng quanh nghĩa trang, bà Diana vô tình thấy một bà mẹ Bosnia đang đứng khóc trước mộ con trai mình.

"Diana không biết tiếng Bosnia, và người mẹ kia cũng không biết nói tiếng Anh", Jerry kể. "Vì thế họ cứ thế ôm nhau một cách thân mật và tình cảm. Nó thể hiện sự đồng cảm của người mẹ với người mẹ".

Những bức ảnh chụp lại cảnh tượng ngày 10/8/1997 cho thấy Diana lau nước mắt trên gương mặt của bà mẹ Bosnia và an ủi bà giữa khung cảnh xung quanh đầy những bia mộ.

Miêu tả về cách công nương Anh bày tỏ sự đồng cảm và lòng trắc ẩn sâu sắc suốt chuyến đi, Jerry nói thêm: "Diana nói ít, lắng nghe nhiều. Chứng kiến bà bày tỏ sự cảm thông trước nỗi đau của người khác thực sự khiến tôi xúc động mạnh".

Công nương Diana ôm người mẹ xa lạ khóc cạnh mộ con trai ở nghĩa trang Diana ghé thăm một trung tâm trẻ em trong chuyến thăm Bosnia vào tháng 8/1997

Hướng Dương (Theo Sun)