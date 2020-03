Phá đường dây vận chuyển gần 500 kg ma túy 0 Mở rộng vụ án vận chuyển 246 kg ma túy qua biên giới Trung Quốc, cảnh sát bắt thêm ba nghi phạm và 200 kg ma túy đá tổng hợp.

Cảnh sát triệt phá đường dây vận chuyển gần 500 kg ma túy (xem note) Ba nghi phạm cùng 200 kg ma túy bị bắt ngày 19 và 20/3. Video: Bình Minh

Trong ngày 19 và 20/3, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đồng loạt bắt giữ, khám xét nơi ở của ba nghi phạm gồm: Phạm Văn An (31 tuổi, trú huyện Nam Trực, Nam Định), Phạm Văn Đạo (35 tuổi, trú quận Cầu Giấy, Hà Nội), Trần Mạnh Dũng (41 tuổi, trú quận Đống Đa, Hà Nội). Thu giữ tại chỗ ở và nhà xưởng ở xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 200 kg ma túy tổng hợp và nhiều vật chứng có liên quan.

200 kg ma túy tổng hợp bị bắt giữ. Ảnh: Bình Minh

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, An, Đạo, Dũng là ba nghi phạm liên quan đến vụ án vận chuyển 246 kg ma túy tổng hợp tại xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc mà các cơ quan chức năng đang phối hợp điều tra.

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 13/3, tại khu vực thôn Tân Cương, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Đồn biên phòng Ba Sơn, huyện Cao Lộc phát hiện, bắt giữ Lộc Văn Cát (32 tuổi, trú xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc) đang vận chuyển ma túy qua biên giới, đưa sang Trung Quốc tiêu thụ bằng xe ôtô biển số Lạng Sơn.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 246 gói, trọng lượng 246 kg ma túy tổng hợp dạng đá.

Mở rộng điều tra, nhà chức trách bắt khẩn cấp Vy Văn Hẻn (30 tuổi, trú xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc) và Hoàng Văn Chinh (26 tuổi, trú xã Trại An, huyện Ninh Minh, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc) là các nghi phạm liên quan đến đường dây vận chuyển số ma túy trên.