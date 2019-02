Phá đường dây ma túy tổng hợp lớn nhất từ Campuchia về VN 0 Hai người bị bắt và 44 kg ma túy tổng hợp bị tịch thu trong đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia hôm 12/12/2018.

Số ma túy tổng hợp đóng trong các bịch nilon bị nhà chức trách thu giữ hôm 12/12/2018. Ảnh: Bảo Ngọc.

Ngày 18/1, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04 – Bộ Công an) cho biết vừa triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy tổng hợp; bắt giữ, khởi tố hai nghi can là Nguyễn Tiến Vinh và Phạm Văn Tuấn (cùng trú tại Hải Phòng) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Sau nhiều tháng theo dõi, Cục C04 phát hiện đường dây ma túy xuyên quốc gia, số lượng lớn từ Campuchia về TP HCM tiêu thụ do Vinh và Tuấn cầm đầu. Ngày 12/12/2018, Cục C04 phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng bắt quả tang hai nghi can này khi đang vận chuyển 44 kg ma túy tổng hợp. Khám nhà của Vinh và Tuấn, công an thu giữ thêm 300 viên ma túy tổng hợp.

Theo lãnh đạo Cục C04, đây là số lượng ma túy tổng hợp lớn nhất bị thu giữ.

Cùng tháng 12, Cục C04 cũng triệt phá nhiều đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia số lượng lớn liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố như Sơn La, Hòa Bình, Thái Nguyên, Hưng Yên, Cao Bằng do Nguyễn Thị Thủy, có hai tiền án về tội mua bán ma túy, cầm đầu.

Rạng sáng 31/12/2018, Tổ công tác Cục C04 phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên bắt giữ bốn người, thu 50 bánh heroin và 3 kg ma túy tổng hợp.

50 bánh heroin và 3 kg ma túy tổng hợp trong đường dây cục C04 triệt phá tại Hưng Yên hôm 31/12/2018. Ảnh: Bảo Ngọc.

Ngọc Sơn