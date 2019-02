Ôtô đâm cụ ông tử vong, húc toác gốc cây 0 Chiếc xe con ở Vinh đâm người đi xe đạp, đâm tiếp một xe máy trước khi lao lên hè tông vào gốc cây, dập nát đầu.

Đầu chiếc xe gây tai nạn. Ảnh: Anh Thư.

Chiều 27/2 trên đại lộ Lê Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) cụ ông 83 tuổi, trú thành phố Vinh, Nghệ An đạp xe đạp hướng trung tâm thành phố Vinh - sân bay Vinh thì bất ngờ bị ôtô con biển Nghệ An chạy cùng chiều tông mạnh.

Sau cú đâm người điều khiển xe đạp, ôtô còn đâm một xe máy dựng bên lề đường trước khi tiếp tục lao lên vỉa hè đâm vào một gốc cây.

Xe đạp nạn nhân. Ảnh: Anh Thư.

Tại hiện trường người điều khiển xe đạp tử vong tại chỗ; ôtô dập nát đầu nằm cách gốc cây chừng 5m. Theo nhân chứng, nam tài xế ôtô bị thương nặng được chuyển đi bệnh viện cấp cứu.