Ông Trump bị truyền hình Canada cắt khỏi phim 'Ở nhà một mình 2' 0 Tổng thống Mỹ đùa rằng có thể chính Thủ tướng Canada Justin Trudeau là người đứng đằng sau chỉ đạo.

Ông Trump bị đài truyền hình Canada cắt khỏi phim 'Ở nhà một mình 2' Ông Trump đóng phim "Ở nhà một mình 2"

Khi còn là một doanh nhân nổi tiếng, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng xuất hiện trong một cảnh ngắn của bộ phim hài "Home Alone 2: Lost In New York" (Ở nhà một mình 2: Lạc ở New York) được sản xuất năm 1992. Trong phim, ông Trump đã chỉ đường cho cậu bé Kevin McCallister, do diễn viên Macaulay Culkin thủ vai, tại sảnh khách sạn.

Tuy nhiên gần đây, khi phát sóng bộ phim trên nhân dịp Giáng sinh, Đài truyền hình CBC của Canada đã cắt cảnh có ông Trump đóng, khiến những người ủng hộ ông chủ Nhà Trắng tức giận.

Donald Jr., con trai của của ông Trump, đã chia sẻ điều này trong bài viết trên Twitter, miêu tả hành động trên của CBC là "thảm hại". Một MC chương trình Fox & Friends của kênh Fox News thì nhận định đây là "do có cơ quan kiểm duyệt".

Tuy nhiên, đài CBC cho biết họ đã chỉnh sửa bộ phim Home Alone 2 vì muốn tiết kiệm thời gian và những cảnh quay trong phim bị cắt từ năm 2014, hai năm trước khi ông Trump chiến thắng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hồi tháng 11/2016. Không chỉ cảnh quay có ông Trump mà một số cảnh khác cũng bị cắt do chúng không cần thiết cho phim.

Chuck Thompson, người quản lý bộ phận các vấn đề về công chúng tại CBC, cho biết: "Cũng giống như các bộ phim điện ảnh được chuyển thể thành phim truyền hình, "Ở nhà một mình 2" đã được chỉnh sửa vì lý do thời gian".

Trước lời giải thích trên, ông Trump đã đáp lại rằng: 'Bộ phim này sẽ không bao giờ được như cũ! (Tôi đùa thôi)".

Tuy nhiên, trong một dòng trạng thái khác đăng trên Twitter, ông chủ tòa Bạch Ốc dường như có ý nói rằng chính Thủ tướng Canada Justin Trudeau là người chỉ đạo phải cắt cảnh có ông khi phát sóng trên truyền hình. "Tôi đoán chắc vì ông Justin Trudeau không thích việc tôi nói Canada chưa đóng góp cho NATO khoản chi tiêu quốc phòng bằng 2% GDP", tổng thống 74 tuổi nói.

Vào đêm Giáng sinh, trong buổi trò chuyện với các nhóm binh lính Mỹ ở nước ngoài, ông Trump đã nói với họ rằng ông thấy "vinh dự" khi được xuất hiện trong bộ phim Home Alone 2.

Theo CNN, khi được hỏi bộ phim Giáng sinh yêu thích của mình là gì, ông Trump đã đáp rằng: "Ồ, tôi có diễn một cảnh trong Home Alone 2. Nhiều người đề cập đến nó mỗi năm, đặc biệt là vào dịp Noel. Họ - nhất là những đứa trẻ - nói rằng 'Cháu vừa nhìn thấy ngài trong bộ phim đấy'. Đó là một bộ phim hay và khi đó tôi trẻ hơn một chút. Và thật vinh dự khi được đóng cảnh đó".

Hướng Dương (Theo Mirror)