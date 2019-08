Ông bố bịa chuyện con bị xâm hại bị khởi tố vì mua dâm cô gái dưới 16 tuổi 0 Hoang báo con bị xâm hại, Nguyễn Thanh Trung cung cấp bằng chứng cho cơ quan điều tra, chẳng ngờ bị phát hiện mua dâm cô gái làm nghề massage mới hơn 15 tuổi.

Công an thành phố Vinh cho biết quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thanh Trung được ký chiều 24/8. Bị can bị khởi tố theo khoản 3, điều 329 Bộ luật hình sự 2015.

Cơ quan điều tra xác định, tháng 1/2019 Trung đã mua dâm một cô gái hơn 15 tuổi quê Hậu Giang làm nghề massage tại một cơ sở ở thành phố Vinh. Nhiều ngày sau đó, anh ta tiếp tục mua dâm cô gái này.

Hành vi mua dâm của Trung với cô gái quê Hậu Giang bị cơ quan điều tra phát hiện khi điều tra nghi án bé gái 6 tuổi (con gái của Trung) bị xâm hại tình dục.

Nguyễn Thanh Trung tại cơ quan điều tra. Ảnh: Anh Thư.

Điều tra theo đơn tố giác của Trung, công an kết luận đây là thông tin sai sự thật. Động cơ tố giác xuất phát từ việc Trung đã có tình cảm với cô gái bán dâm nhưng luôn ghen tuông, lén cài máy ghi âm theo dõi cô.

Ngày 19/6, Trung dẫn con gái 6 tuổi tới gửi người tình chăm sóc ở phòng khách sạn và cài máy ghi âm tại đây. Hơn một giờ sau, Trung trở về nhận con gái. Những ngày sau, thấy con gái đi đại tiện không bình thường và bị viêm nhiễm vùng hậu môn, Trung nghi ngờ con gái bị người tình và đồng phạm xâm hại tình dục.

Tuy nhiên, nhà chức trách kết luận bé không bị xâm hại. Việc bé đi đại tiện không bình thường là do bị đau bụng đi ngoài, và vùng hậu môn bị viêm nhiễm là do người thân đã không chăm sóc chu đáo.

Ngày 23/8, Công an thành phố Vinh có quyết định không khởi tố vụ án hình sự theo đơn tố giác của Nguyễn Thanh Trung.