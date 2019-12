Nướng chín thịt trong xe hơi 0 AustraliaStu Pengelly, ở Perth, đặt miếng thịt lợn trong khay, để lên ghế ngồi khi nhiệt độ ngoài trời 39 độ C. 10 tiếng sau, miếng thịt đã chín đều.

Nướng chín thịt trong xe hơi vì trời nắng nóng

Thử nghiệm cho miếng thịt 1,5 kg vào khay rồi đặt lên ghế chiếc Datsun Sunny màu đỏ của Stu ngoài mục đích muốn có một bữa ăn ngon mà không cần sử dụng lò nướng, còn có tác dụng "cảnh báo".

"Hôm qua, tôi đã nướng 1,5 kg thịt trong chiếc Datsun Sunny cũ trong vòng 10 tiếng, khi nhiệt độ ngoài trời 39 độ C. Và tôi đã thành công!", Stu viết.

Sau khi đưa khay nướng thịt vào nhà, Stu cắt nó thành từng miếng trước máy quay. Kết quả cho thấy miếng thịt đã chín từ trong ra ngoài, anh thậm chí còn cắn thử vài miếng và khen ngon.

Người đàn ông Australia tiết lộ anh đã dùng máy để đo nhiệt độ trong xe từng giờ và cho biết lúc 7h, nhiệt độ là 30 độ C, đến khoảng 10h là 52 độ C và 13h đạt 82 độ C.

"Những điều cần nói ở đây là kính ôtô của tôi đã được dán phim mờ, các cánh cửa đã cũ và có một lỗ hổng do gỉ sét trên trần xe, khiến hơi nóng trong xe đã được thoát bớt ra ngoài. Nếu đây là một chiếc xe đời mới và được sơn đen thì nhiệt độ bên trong chắc hẳn còn cao hơn nhiều. Tôi muốn khuyến cáo rằng đừng để bất cứ ai hay bất cứ thứ gì quý giá trên xe, dù chỉ là một phút. Nếu bạn nhìn thấy trẻ em hay chó trong xe hơi đang nóng lên, đừng ngần ngại đập vỡ cửa kính để đưa chúng ra ngoài càng nhanh càng tốt. Làm như vậy không phải là hành vi phạm tội và bạn có thể cứu được cả một tính mạng", Stu viết trong bài đăng lên tài khoản cá nhân.

Stu tiết lộ lần tới anh có thể sẽ thử nướng thịt bò trong xe.

"Tôi đoán chắc sẽ nhanh thôi, tầm 2 tiếng gì đó", anh nói.

Một thành viên sau khi đọc dòng trạng thái của Stu đã để lại bình luận bằng cách đăng ảnh chụp một xe hơi màu đen và viết: "95 độ C bên trong chiếc Falcon này".

Theo Cơ quan khí tượng Australia, Perth hiện trải qua đợt nắng nóng 10 ngày, với nền nhiệt thường trên 35 độ C. Trong khi đó, dự báo ở một số khu vực vùng sâu xa của Australia, nhiệt độ có thể vượt qua mức cao kỷ lục 50,7 độ C từng được ghi nhận hồi năm 1960.

Hướng Dương (Theo Independent)