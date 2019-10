Nước sạch sông Đà xin cấp nước miễn phí một tháng 0 Hà NộiCông ty xin lỗi người dân bị ảnh hưởng trực tiếp từ sự cố nước nhiễm dầu và đền bù bằng cách miễn phí 1 tháng tiền nước.

Dầu thải vớt được trên dòng suối chảy vào hồ cấp nước cho nhà máy nước sạch sông Đà. Ảnh người dân cung cấp.

Liên quan đến sự cố ô nhiễm dầu thải từ nguồn nước sạch sông Đà làm ảnh hưởng đến 250.000 hộ dân (khoảng 18% tổng số hộ dân Hà Nội) từ ngày 10/10 đến 22/10, sáng 25/10, Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch sông Đà tuyên bố hoàn tất khắc phục sự cố, đảm bảo đủ điều kiện cung cấp nước sạch trở lại cho người dân.

Căn cứ các mẫu xét nghiệm nước các ngày 14/10, 16/10 và 18/10 do Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường và các mẫu xét nghiệm nội kiểm ngày 16/10 của Quatest, Trung tâm kiểm soát bệnh tật thuộc Sở Y tế Hà Nội công bố nguồn nước sông Đà đảm bảo các tiêu chí theo quy chuẩn chất lượng QCVN01:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành, an toàn để người dân sử dụng vào mục đích sinh hoạt, ăn uống.

Cũng trong thông cáo phát đi sáng nay, Công ty Nước sạch sông Đà thừa nhận "chưa có kịch bản ứng phó phù hợp với tình huống khẩn cấp" do con người cố tình gây ra, dẫn đến lúng túng trong xử lý ban đầu, gây ra những đảo lộn trong sinh hoạt bình thường của người dân.

"Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch sông Đà mong muốn thông qua các cơ quan thông tin báo chí gửi đến người dân, đặc biệt là những người bị ảnh hưởng trực tiếp từ sự cố lời xin lỗi và cầu mong được lượng thứ", thông cáo nêu, đồng thời "xin được cung cấp nước miễn phí trong kỳ xảy ra sự cố (tương đương một tháng tiền nước)".

Đây là lần đầu tiên Công ty Nước sạch sông Đà lên tiếng xin lỗi khách hàng dù trước đó nhiều lần báo chí và người dân đề nghị.

Trước đó, tại buổi họp báo chiều 17/10 tại UBND tỉnh Hòa Bình, khi báo chí hỏi tại sao sau khi xảy ra sự cố nước sạch nhiễm dầu, Công ty Nước sạch sông Đà vẫn chưa xin lỗi người dân, phó giám đốc Nguyễn Đăng Khoa từ chối đưa ra lời xin lỗi với các lý do "chờ kết luận cơ quan điều tra" hay "chúng tôi là nạn nhân lớn nhất".

Nguyễn Ngoan