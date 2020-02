Nữ sinh tử vong ở Huế âm tính nCoV 0 Thừa Thiên - HuếKết quả giám định pháp y cho thấy nữ sinh lớp 12 ở xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, chết do viêm não, không phải mắc Covid-19.

Ngày 24/2, Sở Thông tin truyền thông phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức họp báo công bố nguyên nhân nữ sinh lớp 12 ở xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tử vong sau một tuần có triệu chứng sốt, ho.

Ông Hoàng Văn Đức thông tin về nguyên nhân nữ sinh lớp 12 tử vong. Ảnh: Võ Thạnh.

Ông Hoàng Văn Đức, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế, cho hay mẫu bệnh phẩm thu thập từ nữ sinh 18 tuổi ở xã Vinh Hiền, do Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thừa Thiên Huế gửi đi xét nghiệm đã cho kết quả âm tính với Covid-19. Các mẫu bệnh phẩm của bệnh bệnh nhân này lấy từ dịch họng, mũi. Trước đó, mẫu xét nghiệm của bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Huế cũng cho kết quả âm tính với virus corona.

Tại buổi họp báo, BS CK2, Nguyễn Hoài An, Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết sau khi Cơ quan điều tra Công an huyện Phú Lộc yêu cầu giám định nguyên nhân cái chết của nữ sinh, Trung tâm Pháp y tỉnh đã đến hiện trường khám nghiệm tử thi. Kết quả cho thấy bệnh nhân chết do viêm não nhưng không được phát hiện để chữa trị kịp thời.

Trước đó, nữ sinh tử vong vào khoảng 9h sáng 21/2 tại nhà. Trước khi qua đời, bệnh nhân có biểu hiện sốt, nôn, nhức đầu, Trạm Y tế xã Vinh Hiền đã khám và tiêm hai ống kháng sinh.

Võ Thạnh