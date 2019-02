Nữ sinh thấy 'may mắn và tự hào' khi được tặng hoa tổng thống Mỹ

Tối 26/2, chiếc chuyên cơ Air Force One chở Tổng thống Mỹ Donald Trump đáp xuống sân bay Nội Bài vào khoảng 21h. Sau khi bước xuống từ máy bay, ông Trump nhận bó hoa từ một cô gái mặc áo dài, chào hỏi đoàn ngoại giao Việt Nam ở sân bay rồi nhanh chóng bước vào một trong hai chiếc 'Quái thú' để di chuyển tới khách sạn JW Marriott.

Tuy chỉ xuất hiện vài giây song thiếu nữ mặc áo dài xanh có ngoại hình xinh xắn nhanh chóng gây tò mò. Cô được xác nhận là Lê Thị Phương Linh, sinh viên năm hai khoa Luật quốc tế Học viện Ngoại giao.

Phương Linh mặc áo dài xanh đợi Tổng thống Mỹ ở sân bay Nội Bài để tặng hoa. Ảnh: Võ Hải.

Chia sẻ với Ngoisao.net, Linh cho hay em cảm thấy rất tự hào và may mắn khi được chọn làm người tặng hoa tổng thống Mỹ. "Tổng thống Mỹ rất hòa nhã và thân thiện. Ông ấy vui vẻ cảm ơn em khi được tặng hoa", Linh nhận xét về ông Trump.

Linh tiết lộ trước đây cô là học sinh trường THPT Việt Đức, từng tham gia cuộc thi Nét đẹp Tràng An năm 2016 và trở thành Hoa khôi cuộc thi này. Trước khi là sinh viên ngoại giao, Linh từng tham gia một số hoạt động Đoàn của trường.

Tuy là sinh viên ngoại giao, từng được chọn làm lễ tân tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tổ chức vào tháng 9 năm ngoái tại Hà Nội, Linh cho hay em vẫn thấy "hơi run" khi được chọn là người tặng hoa cho ngài tổng thống tối 26/2.

"Em cũng lo lắng và hơi run nhưng khi được nhìn thấy ông Trump trực tiếp thì những cảm xúc đó tan biến hết, chỉ còn lại sự tự hào và vinh dự thôi", Linh nói.

Phương Linh trong trẻo với tà áo dài trắng khi chụp ảnh bên cầu Thê Húc, Hà Nội. Ảnh: FBNV.

Ngoài khả năng nói tiếng Anh tốt, Linh hiện còn theo học tiếng Italy. Cô thích du lịch, thường xuyên chia sẻ trải nghiệm thăm thú các địa danh trong nước và trên thế giới lên tài khoản Instagram.

Trước Phương Linh, Phạm Ngọc Hà My là nữ sinh Ngoại giao từng may mắn được chọn để tặng hoa ông Trump trong chuyến thăm đầu tiên của ông tới Việt Nam hồi tháng 11/2017. My sau đó tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 và lọt vào top 15.

