Nữ sinh giao gà ngày 30 Tết có dấu hiệu bị hiếp trước khi sát hại

Ngày 18/2, Công an tỉnh Điện Biên cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam Vương Văn Hùng (35 tuổi), Bùi Văn Công (44 tuổi), Phạm Văn Nhiệm (47 tuổi), Lường Văn Lả (26 tuổi) và Lường Văn Hùng (39 tuổi, cùng trú huyện Điện Biên) để làm rõ hành vi Giết người, cướp tài sản, hiếp dâm, tàng trữ trái phép chất ma túy và bắt giữ người trái pháp luật. Trong số này, Lả là người bị bắt cuối cùng vào tối 17/2 khi đang lẩn trốn.

Theo cảnh sát, cả năm nghi phạm đều nghiện ma túy và có tiền án. Nhóm này có dấu hiệu lên kế hoạch dụ nạn nhân đến để sát hại. Tuy nhiên, lời khai còn nhiều mâu thuẫn.

Từ những mâu thuẫn trong vụ án, chiều 17/1, Công an tỉnh Điện Biên phối hợp cùng Viện khoa học hình sự (Bộ Công an) đã khai quật tử thi để khám nghiệm lại. Kết quả khám nghiệm là căn cứ để xác minh lời khai của các bị can.

Hùng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Điện Biên.

Là người bị bắt đầu tiên, Hùng khai rằng ra chợ huyện chơi, thấy cô gái xinh đẹp đang cùng mẹ và chị gái bán gà nên vờ hỏi mua. Khi thiếu nữ 22 tuổi mang gà đến, hắn đã sát hại sau đó cướp tài sản.

Hai ngày sau đó, Hùng thay đổi lời khai. Anh ta nói cùng Công lên kế hoạch dụ nữ sinh mang gà đến. Chiều 4/2 (30 Tết), khi Duyên đến điểm hẹn đầu tiên, Hùng gọi điện thoại bảo đưa đến gần nhà Công. Tại đây, hai người siết cổ nạn nhân rồi mang thi thể vứt ở ngôi nhà hoang cạnh nhà Công.

Gây án xong, Hùng chở gà về nhà cậu ruột ở huyện Điện Biên và nói dối là mua được gà ngon về biếu ăn Tết. Hai ngày sau, Hùng mang xe máy của nạn nhân vứt ở vệ đường thuộc xã Noong Luống, huyện Điện Biên.

Tuy nhiên, cảnh sát nhận định lời khai trên còn nhiều mâu thuẫn bởi theo nhận định cô gái chết cách lúc phát hiện xác chỉ khoảng 5-10 tiếng.

Công là người bị bắt thứ hai trong vụ án. Nhà anh ta cách nơi phát hiện thi thể nạn nhân chừng 100 mét. Quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện trên thùng xe tải 1,25 tấn của anh ta có hai vết máu của nạn nhân.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Phạm Dự.

Trước đó, chiều 4/2 (30 Tết), nữ sinh 22 tuổi ở thành phố Điện Biên Phủ chở 13 con gà theo đi giao cho Hùng, sau đó mất liên lạc với gia đình. Sáng 6/2 (mùng 2 Tết), xe máy của cô được phát hiện cách nhà chừng 10 km. Sáng hôm sau, thi thể nữ sinh được tìm thấy trong tình trạng mặc áo phông, quần lót, đầu đội mũ bảo hiểm, cổ có vết siết.

Nhà chức trách xác định nạn nhân chết do bị siết cổ. Công an thu thẻ ATM của nạn nhân; giấy đăng ký xe máy, 8 con gà sống, lồng gà và nhiều vật chứng khác được Hùng cất giấu tại nhiều nơi.

P.D.