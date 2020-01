Nữ hoàng thất vọng về quyết định của nhà Harry

Vợ chồng Harry tới Canada House để cảm ơn thịnh tình của người dân dành cho họ trong chuyến nghỉ dưỡng Giáng sinh và năm mới tại quốc gia này. Ảnh: Rex.

Sau khi vợ chồng Hoàng tử Harry đưa ra thông báo rút khỏi vai trò thành viên cấp cao, phóng viên Jonny Dymond của đài BBC đã viết trên Twitter rằng: "BBC được biết Hoàng tử Harry và Meghan không tham vấn bất cứ người nào của hoàng gia Anh trước khi tuyên bố quyết định riêng. Điều này khiến Nữ hoàng và các thành viên khác trong hoàng gia thất vọng, tổn thương".

Phát ngôn viên Điện Buckingham cũng nói rằng những cuộc trao đổi về ý định trên của vợ chồng Harry "hiện mới ở giai đoạn đầu", đồng thời cho biết: "Chúng tôi hiểu mong muốn của họ về việc sẽ có một cách tiếp cận khác, nhưng đây là những vấn đề phức tạp, mất nhiều thời gian để làm việc và giải quyết".

Hiện Thái tử Charles và Hoàng tử William chưa đưa ra bình luận nào.

Trong tuyên bố từ bỏ nhiệm vụ hoàng gia, nhà Sussex ghi rõ: "Sau nhiều tháng suy nghĩ và cùng nhau thảo luận, chúng tôi đã quyết định sẽ có một bước chuyển đổi trong năm nay để bắt đầu cắt dần nhiệm vụ khỏi thể chế này. Chúng tôi dự định dừng vai trò thành viên cấp cao của Hoàng gia Anh và làm việc để trở nên độc lập về tài chính, nhưng vẫn sẽ hoàn toàn ủng hộ Nữ hoàng.

Chính sự động viên khuyến khích của các bạn, đặc biệt trong vài năm qua, chúng tôi mới thấy mình sẵn sàng để thực hiện sự thay đổi này. Hiện chúng tôi lên kế hoạch cân đối thời gian sống giữa Anh và Bắc Mỹ, và sẽ tiếp tục bày tỏ sự trân trọng về trách nhiệm của mình đối với Nữ hoàng, Khối Thịnh vượng chung và các tổ chức mà chúng tôi được làm người bảo trợ".

Meghan và Nữ hoàng trò chuyện vui vẻ trong chuyến thăm hạt Cheshire, miền Bắc nước Anh, hồi tháng 6/2018. Ảnh: PA.

Trước những câu hỏi về lý do vì sao nhà Sussex lại đưa ra quyết định này, website chính thức của họ giải thích: "Công tước và nữ Công tước xứ Sussex rất tự hào về công việc của mình và cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực trong công tác từ thiện hiện tại cũng như thành lập những tổ chức từ thiện mới. Ngoài ra, họ đề cao khả năng tự tìm kiếm thu nhập, điều mà họ gần như bị cấm khi là thành viên cấp cao của hoàng gia.

Vì lý do đó, họ đã đưa ra lựa chọn sẽ trở thành những thành viên hoàng gia có sự độc lập về tài chính. Công tước và nữ Công tước nhận thấy với cách này, họ vừa có thể tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được Nữ hoàng giao phó, vừa có khả năng tự chủ tài chính.

Tuy Trợ cấp Hoàng gia (The Sovereign Grant) hiện chỉ chi trả 5% các khoản chi phí cho Công tước và nữ Công tước, và khoản tiền này được dùng để trang trải cho văn phòng chính thức của họ, Công tước và nữ Công tước mong muốn không tiếp nhận khoản tiền này nữa".

Quyết định của Harry - Meghan được đưa ra sau khi cả hai vừa trở về Anh từ chuyến nghỉ ngơi 6 tuần ở Canada nhân dịp Giáng sinh và năm mới. Ngay khi vừa về đến London, cặp vợ chồng đã tới Canada House để cảm ơn thịnh tình của người dân dành cho họ trong chuyến nghỉ dưỡng Giáng sinh và năm mới ở Vancouver.

Meghan từng sống và làm việc ở Toronto trong thời gian quay bộ phim truyền hình ăn khách "Suits" (Tố tụng). Cô và hoàng tử Anh từng bị phóng viên chụp hình sánh đôi nhau tại Invictus Games năm 2017 ở thành phố này trong thời gian hẹn hò.

Với tuyên bố rút khỏi vai trò thành viên cấp cao hoàng gia, việc đảm bảo an ninh cho đôi vợ chồng cũng sẽ là một vấn đề phải bàn tới. Do Canada nằm trong Khối thịnh vượng chung mà Nữ hoàng Anh là người đứng đầu, nước này nhiều khả năng sẽ phải trả tiền để giữ an toàn cho nhà Harry và con trai Archie của họ.

Mục đích "độc lập tài chính" của Harry - Meghan có thể được hiểu theo hướng cả hai sẽ tìm việc làm, hoặc đảm nhận vai trò cho một tổ chức nào đó luôn đề cao và ủng hộ họ.

Các thành viên khác của hoàng gia hiện cũng sống bằng công việc được trả lương bao gồm các cháu của Nữ hoàng là Công chúa Beatrice, Công chúa Eugenie và Peter Phillips.

Hướng Dương (Theo Mail)