Nữ hoàng lo khi Harry tiết lộ bất hòa 0 AnhNữ hoàng Anh bày tỏ lo lắng về hướng đi mà Harry - Meghan đang lựa chọn, sau khi cả hai tiết lộ những áp lực và mâu thuẫn trong cuộc sống hoàng gia trên bộ phim tài liệu mới phát sóng.

Nữ hoàng Anh và vợ chồng Hoàng tử Harry - Meghan Markle trong sự kiện của khối Thịnh vượng chung hồi tháng 8 năm ngoái. Ảnh: PA.

Tối 20/10, kênh truyền hình ITV phát sóng bộ phim tài liệu "Harry and Meghan: An African Journey", được thực hiện trong chuyến công du 10 ngày của cặp vợ chồng hoàng gia tới châu Phi tháng trước. Ngoài những chia sẻ về chuyến đi, vợ chồng Công tước xứ Sussex cũng trò chuyện cởi mở với phóng viên về những áp lực khi phải sống dưới sự quan tâm đặc biệt của công chúng và báo giới.

Trong khi Meghan thừa nhận cô "không ổn" với cuộc sống hoàng gia, Harry cho hay mối quan hệ của anh với Hoàng tử William cũng có những lúc khó khăn.

Một nguồn tin nội bộ nói với Mirror rằng các thành viên cao cấp của hoàng gia Anh "thấy lo lắng cho cặp vợ chồng" và cho biết việc Harry tuyên bố có mâu thuẫn với William "thật sự đáng buồn".

"Hai anh em đúng là đi trên hai con đường hoàn toàn khác nhau và Harry mới là người đang vật lộn trên con đường của chính mình. Dường như cậu bé từng bước đi sau quan tài mẹ năm nào vẫn chưa hồi phục. Thái tử Charles đã tìm cách để giúp giải quyết mâu thuẫn giữa hai con, nhưng điều đó cũng không giúp ích gì. Nhiều người trong hoàng gia Anh đang nói rằng việc nhìn thấy hai con trai rạn nứt tình cảm chắc là điều cuối cùng mà bà Diana mong muốn", nguồn tin trên nói thêm.

Một số chuyên gia bày tỏ lo lắng về tương lai của nhà Sussex ở hoàng gia.

"Tôi được kể rằng các thành viên cấp cao của hoàng gia, từ Nữ hoàng tới các quan chức đều lo lắng về hướng đi mà Harry - Meghan đang lựa chọn. Tôi hy vọng trong 6 tuần nghỉ ngơi tới đây, hai người sẽ suy nghĩ thật cẩn thận về việc sẽ làm gì tiếp theo. Cả hai đã tạo được một bước ngoặt với chuyến công du tới châu Phi nhưng những việc họ làm tốt trong chuyến đi này đã bị lu mờ bởi chính cuộc tấn công của họ với báo giới", tác giả hoàng gia Phil Dampier nói với Mail.

Trong "Harry and Meghan: An African Journey", Công tước xứ Sussex đã thừa nhận mâu thuẫn với anh trai William khi nói rằng: "Với phần áp lực do vai trò này, công việc này và gia đình này gây nên, thì chắc chắn vẫn luôn có chuyện xảy ra. Nhưng hãy nhìn xem, chúng tôi là anh em, chúng tôi sẽ luôn là anh em. Chúng tôi đang đi trên những con đường khác nhau nhưng tôi sẽ luôn có mặt vì anh ấy và như tôi biết, anh ấy cũng sẽ luôn có mặt vì tôi. Bạn biết đấy, chúng tôi không còn gặp nhau nhiều như trước đây được nữa vì cuộc sống quá bận rộn. Nhưng tôi rất yêu anh ấy. Như tôi đã nói, đã là anh em, bạn sẽ có những ngày tốt, nhưng cũng có những ngày tồi tệ".

Hướng Dương (Theo Mirror)