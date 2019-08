Nữ đại úy lăng mạ nhân viên hàng không bị đình chỉ công tác 0 Công an quận Đống Đa quyết định đình chỉ công tác 30 ngày với đại úy Lê Thị Hiền để làm rõ hành vi xúc phạm nhân viên sân bay hôm 11/8.

Chiều 23/8, Thượng tá Nguyễn Văn Thi, Phó Trưởng Công an quận Đống Đa (Hà Nội), xác nhận đơn vị đã ra quyết định đình chỉ công tác một tháng với đại uý Lê Thị Hiền (cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông - trật tự) có hành vi mắng, chửi nhân viên hàng không hôm 11/8 để kiểm điểm, làm rõ.

"Trong thời gian đình chỉ công tác, đại úy Hiền vẫn phải đến cơ quan để báo cáo theo yêu cầu để làm rõ sự việc", thượng tá Thi nhấn mạnh. "Hiện vẫn chưa thể biết rõ sự việc như thế nào, vì mỗi bên báo cáo một kiểu nên chúng tôi sẽ xem xét kỹ và đưa ra quyết định cụ thể sau".

Chiều cùng ngày, đại uý Hiền cho biết mới biết thông tin tạm đình chỉ và sẽ lên công an quận để nhận quyết định.

"Tôi đang ở cơ quan và viết báo cáo tường trình toàn bộ sự việc", bà Hiền nói.

Bà Lê Thị Hiền tại quầy thủ tục trong sân bay Tân Sơn Nhất vào chiều 11/8. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, bà Lê Thị Hiền cho hay lúc ở sân bay "vì quá bức xúc nên không kiềm chế được bản thân, nhưng nguyên nhân sự việc một phần do tôi bị lăng mạ trước". Người phụ nữ này cho rằng video phát tán trên mạng xã hội đã bị cắt ghép, không đưa đầy đủ đoạn hội thoại giữa bà này và nhân viên sân bay cũng như cảnh bà bị xô đẩy.

Theo Cục trưởng Hàng không Đinh Việt Thắng, bà Lê Thị Hiền đã có hành vi gây mất an ninh trật tự, không tuân thủ quy định của nhà chức trách sân bay và hãng hàng không.

"Bà Hiền dùng những lời lẽ thô tục và xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của nhân viên làm thủ tục bay, có hành động đánh nhân viên an ninh hàng không. Đó là những điều không thể chấp nhận được", ông Thắng nói.

Hành khách Hiền đi chuyến bay VN248 từ TP HCM đến Hà Nội vào chiều 11/8. Khi làm thủ tục lên máy bay, gia đình bà gửi 4 kiện hành lý với khối lượng 57 kg, đủ tiêu chuẩn miễn cước.

Theo Cảng vụ hàng không miền Nam, hành khách này sau đó muốn gửi thêm một valy 8 kg nữa nhưng nhân viên làm thủ tục từ chối và đề nghị xách tay. Bà Hiền không hợp tác với nhân viên hàng không và to tiếng dù lực lượng an ninh hàng không đã can ngăn. Khi bị mời về làm việc tại văn phòng Cảng vụ, bà Hiền tiếp tục to tiếng, xô đẩy và gây thương tích với một nhân viên an ninh.

Bà Hiền sau đó bị phạt 200.000 đồng vì gây mất trật tự tại sân bay Tân Sơn Nhất song không chấp nhận, nói sẽ khiếu nại.

Theo Thông tư 27/2017 của Bộ Công an về quy tắc ứng xử của Công an nhân dân, khi ở nơi công cộng, cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân phải gương mẫu chấp hành nội quy, quy tắc nơi công cộng, các chuẩn mực đạo đức công dân được pháp luật quy định hoặc đã được cộng đồng dân cư thống nhất thực hiện; ứng xử văn minh, thân thiện, giữ trật tự, vệ sinh công cộng. Đặc biệt không có lời nói, hành vi vi phạm các chuẩn mực về thuần phong, mỹ tục, bản sắc văn hóa dân tộc nơi công cộng.



Phương Sơn - Tùng Anh