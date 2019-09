Nộp phạt 200.000 đồng vì sờ mông cô gái phơi đồ 0 Quảng NamThanh niên 28 tuổi bị phạt tiền vì 'có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác' sau khi sờ vùng nhạy cảm của cô gái đứng phơi đồ.

Ngày 17/9, Công an phường Tân Thạnh (TP Tam Kỳ) cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính người đàn ông 28 tuổi ở xã Tam Phú về hành vi sàm sỡ cô gái.

Người đàn ông sàm sỡ cô gái được camera ghi lại. Ảnh: Cắt từ clip.

Số tiền phạt 200.000 đồng theo Nghị định 167/2013 về hành vi "có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác". Người này đã nộp phạt cho cơ quan chức năng.

Trước đó, ngày 7/9, chị Xuân đứng trước xóm trọ ở phường Tân Thạnh lấy áo quần phơi bên đường. Lúc này, một người đàn ông đi xe máy ngang qua đã bẹo mông chị rồi bỏ chạy. Hành vi này bị camera an ninh ghi lại. Chị Xuân đưa video lên mạng xã hội để cảnh báo sự xuất hiện của ông ta.

Vào cuộc điều tra, công an TP Tam Kỳ xác định danh tính người sàm sỡ chị Xuân và chuyển hồ sơ cho công an phường Tân Thạnh xử lý. Tại công an phường, người này thừa nhận hành vi, đồng thời đến gặp cô gái xin lỗi.

* Tên cô gái đã thay đổi.