Nhóm trộm nhà Nhật Kim Anh chuyên đột nhập tư gia ca sĩ 0 TP HCMNguyễn Thái Sơn cùng đồng phạm đã lấy được hơn 12 tỷ đồng từ nhà của Nhật Kim Anh và nhiều ca sĩ khác.

Ngày 17/10, Công an TP HCM đang lấy lời khai Nguyễn Thái Sơn và Trần Minh Thăng (cùng 34 tuổi) để thu hồi hàng loạt tài sản do 2 nghi can trộm cắp. Trong số này, cảnh sát xác định có vụ đột nhập nhà chị Đỗ Thị Kim Huệ (34 tuổi, tức diễn viên Nhật Kim Anh) hôm 14/7.

Camera ghi hình tên trộm. Ảnh: Cắt từ clip.

Theo cơ quan điều tra, thời gian trộm đột nhập nhà nữ diễn viên 34 tuổi, thì khu vực quận 7, Bình Chánh liên tiếp xảy ra mất trộm, số tài sản cực lớn. Trước tình hình đó, Ban giám đốc Công an TP HCM chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự điều tra truy bắt.

Sau 3 tháng lần theo tung tích nghi can này, hôm 14/10, cảnh sát đã phát hiện bắt giữ Sơn cùng Thăng. Hôm đột nhập nhà Nhật Kim Anh, Thăng đứng ngoài cảnh giới để Sơn vào nhà phá hai két sắt, lấy hơn 5 tỷ đồng gồm tiền mặt và nữ trang. Hai nghi can khai ngoài đột nhập nhà nữ diễn viên, chúng còn thực hiện 6 vụ khác trong đó có nhà các ca sĩ, diễn viên...

Tài sản chúng trộm được ước tính hơn 12 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường. Ảnh: NVCC.

Tối hôm đó, đi công tác từ Cần Thơ về, Nhật Kim Anh phát hiện hai két sắt trong phòng ngủ đã bị phá. 100 lượng vàng, 500 triệu đồng, nhẫn kim cương... với tổng trị giá hơn 5 tỷ đồng bị lấy mất.

Trích xuất camera an ninh nhà nạn nhân, cảnh sát xác định thủ phạm là gã đàn ông đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, bịt mặt và dùng xà beng phá hai két sắt lấy tài sản.

Nhật Kim Anh từng tham gia các phim Long thành cầm giả ca, Gieo gió, 39 độ yêu, Cạm bẫy - hơi thở của quỷ..., về ca hát có album Lâu đài cát. Cô là giám khảo trẻ nhất trong Liên hoan phim Việt Nam 2017. Hồi tháng 6, cô tuyên bố ly hôn chồng sau 5 năm chung sống. Con trai cô do chồng nuôi dưỡng.

Kiến Tường