Nhóm thanh niên đánh nữ phụ xe buýt 0 Hà NộiCông an huyện Ứng Hòa ngày 21/10 xác định có 5 người liên quan vụ hành hung chị Đỗ Thúy Hinh, 27 tuổi, phụ xe buýt.

Trong số 5 người, cảnh sát xác định hai nghi can hành hung chị Hinh là Tưởng Kim Hồng (32 tuổi) và Trịnh Minh Hiếu (24 tuổi). Xác định tính chất nghiêm trọng, Công an huyện Ứng Hòa hôm nay ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng và Cố ý gây thương tích song cả hai nghi can đều không có mặt tại địa phương.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 12h45 ngày 20/10, nhóm của Hiệp lên xe buýt số 103B tuyến Mỹ Đình - Chùa Hương từ điểm chờ thuộc xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa. Trong lúc xe đang di chuyển, nhóm này liên tục trêu ghẹo lái xe và nhân viên phục vụ gây mất trật tự.

Chị Hinh phải nằm viện sau khi bị hành hung. Ảnh: NVCC.

Khi bị chị Hinh nhắc nhở, một người trong nhóm xông lên đạp vào bụng khiến nạn nhân ngã dụi. Chị Hinh tiếp tục phản ứng liền bị ba tên lao vào hành hung. Nạn nhân sau đó được đưa vào Bệnh viện Vân Đình cấp cứu trong tình trạng bị nhiều vết thương ở vùng mặt và bụng.

Hành hung xong, một thanh niên đưa cho nữ phụ xe 1 triệu đồng để đi mua thuốc. Khi chị Hinh kiên quyết không cầm, người này liền đưa tiền cho tài xế và khi xe dừng ở sân vận động huyện Ứng Hòa, cả nhóm rời đi.

Sáng 21/10, chị Hinh vẫn nằm viện để theo dõi tình hình sức khỏe. Chị cho hay nhóm thanh niên rất hung hãn nên những người xung quanh không dám can thiệp. Khi tài xế dừng xe can ngăn cũng bị đánh vào mặt.

Cùng ngày, lãnh đạo Xí nghiệp xe buýt Cầu Bươu (đơn vị vận hành tuyến 103B) cho biết đã làm công văn gửi Công an huyện Ứng Hòa và cùng nhân viên đến làm việc để phối hợp điều tra.