'Nhóm máu A dễ nhiễm nCoV hơn' 0 Nghiên cứu sơ bộ về bệnh nhân Covid-19 ở Trung Quốc cho thấy những người nhóm máu A dễ bị nhiễm nCoV hơn các nhóm máu còn lại.

Các mẫu máu xét nghiệm. Ảnh minh hoạ: Straist Times.

Các nhà nghiên cứu y khoa của Trung Quốc đã lấy mẫu máu của hơn 2.000 bệnh nhân Covid-19 ở Vũ Hán và Thâm Quyến rồi so sánh với những người khoẻ mạnh tại địa phương. Họ phát hiện ra rằng bệnh nhân nhóm máu A có tỷ lệ nhiễm bệnh cao hơn và có xu hướng phát triển các triệu chứng nghiêm trọng hơn.

Tuy các nhà nghiên cứu cho biết đây mới là kết quả sơ bộ nhưng chính phủ và các cơ sở y tế vẫn được thúc giục kiểm tra nhóm máu khi lập kế hoạch điều trị cho bệnh nhân nhiễm nCoV.

"Những người có nhóm máu A cần đặc biệt tăng cường tự bảo vệ bản thân để giảm nguy cơ lây nhiễm. Đồng thời, bệnh nhân Covid-19 có nhóm máu A cần được theo dõi thận trọng và điều trị tích cực hơn", bác sĩ Wang Xinghuan, thuộc Bệnh viện Trung Nam của Đại học Vũ Hán, người đứng đầu nghiên cứu trên, tuyên bố.

Trong khi đó, theo một bài báo được công bố trên Medrix.ogr ngày 11/3, nhóm máu O có nguy cơ nhiễm nCoV thấp hơn đáng kể so với các nhóm máu còn lại. Trong số 206 bệnh nhân tử vong vì Covid-19 ở Vũ Hán, 85 người nhóm máu A, cao hơn 63% so với người có nhóm máu O. Sự so sánh này dựa trên các mẫu nghiên cứu ở các nhóm tuổi và giới tính khác nhau.

"Có thể sẽ hữu ích khi ghi nhớ cả nhóm máu của bệnh nhân lẫn nhân viên y tế như hoạt động thường xuyên trong công tác quản lý Covid-19 cũng như các bệnh do nhiễm virus corona chủng khác, để giúp xác định phương pháp quản lý và đánh giá mức độ phơi nhiễm rủi ro", nghiên cứu viết.

Nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học và bác sĩ trên khắp Trung Quốc, bao gồm Bắc Kinh, Vũ Hán, Thượng Hải và Thâm Quyến. Hiện nó chưa được thẩm định và các nhà nghiên cứu cảnh báo có thể có những rủi ro nếu sử dụng nghiên cứu để hướng dẫn thực hành lâm sàng.

Gao Yingdai - một nhà nghiên cứu thuộc Phòng thí nghiệm huyết học thực nghiệm uy tín ở Thiên Tân, người không tham gia vào nghiên cứu trên - cho rằng có thể nâng cao tính chính xác bằng cách xét nghiệm nhiều mẫu máu hơn.

"2.000 mẫu máu không phải là con số nhỏ nhưng vẫn chưa là gì so với tổng số bệnh nhân nhiễm nCoV - hiện hơn 180.000 người trên toàn cầu. Một hạn chế khác của nghiên cứu là nó không đưa ra lời giải thích rõ ràng về hiện tượng này, ví dụ như sự tương tác phân tử giữa virus và các loại hồng cầu khác nhau như thế nào", Gao nhận xét.

Các nhóm máu được xác định bởi một loại kháng nguyên trên bề mặt tế bào hồng cầu, có thể kích hoạt phản ứng miễn dịch. Nhà sinh vật học người Áo, Karl Landsteiner, đã phát hiện ra bốn nhóm máu chính vào năm 1901 và đặt tên chúng là A, B, AB, O. Phát hiện này cho phép truyền máu an toàn bằng cách kết hợp các nhóm máu ở bệnh nhân.

Tùy dân số từng vùng mà tỷ lệ các nhóm máu khác nhau. Ở Mỹ, khoảng 44% dân số nhóm máu O, trong khi 41% nhóm máu A. Ở Vũ Hán, người khỏe mạnh có nhóm máu O chiếm 32%, nhóm A 34%.

Theo các nghiên cứu trước đây, sự khác biệt về các nhóm máu từng được ghi nhận ở các bệnh truyền nhiễm khác bao gồm virus Norwalk, viêm gan B và hội chứng viêm đường hô hấp cấp nặng (SARS).

Theo Gao Yingdai, nghiên cứu mới có thể hữu ích cho các chuyên gia y tế nhưng người bình thường không nên quá coi trọng các số liệu thống kê. "Nếu bạn thuộc nhóm máu A, không cần phải hoảng sợ. Điều đó không có nghĩa bạn sẽ 100% nhiễm bệnh. Nếu bạn thuộc nhóm máu O, điều đó cũng không có nghĩa bạn an toàn tuyệt đối. Bạn vẫn cần rửa tay và làm theo hướng dẫn của cơ quan chức năng", nhà nghiên cứu Gao Yingdai trấn an.

Tùng Anh (Theo SCMP)