Nhóm giang hồ vây xe công an Đồng Nai lĩnh án 0 Ngô Đình Giang, 34 tuổi, quê Thanh Hóa, cùng Nguyễn Tấn Lương, 36 tuổi, được xác định cầm đầu, chỉ đạo đàn em vây xe chở công an Đồng Nai.

Chiều 18/5, TAND TP Biên Hoà tuyên phạt Giang, Lương bốn năm tù về tội Gây rối trật tự công cộng. Cùng tội danh, Nguyễn Duy Kỷ (31 tuổi), Nguyễn Văn Sơn (21 tuổi) và Mai Văn Căn (30 tuổi, cùng ở Đồng Nai) bị phạt từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm 6 tháng tù.

Giang "36" tại phiên tòa hôm nay. Ảnh: Hoàng Trường

Theo cáo trạng, chiều 12/6/2019, Lương cùng Lê Võ Trường Hải (42 tuổi, quê Đăk Lăk) và tám người khác ăn tại phòng VIP 8, nhà hàng Lam Viên, TP Biên Hòa. Trong lúc ra hành lang nghe điện thoại, Lương bị Phạm Văn Hiền (42 tuổi, khách phòng VIP 2, doanh nhân vận tải) ói văng vào quần nên đấm vào mặt anh này. Được can ngăn, hai bên trở về phòng.

Hiền kể lại sự việc cho ba người bạn nghe, gồm trung tá Nguyễn Quang Trường (đội phó Đội cảnh sát 113), trung tá Đinh Tú Anh (đội trưởng Đội Cảnh sát trật tự) và đại tá Huỳnh Bảo Hùng (nguyên Trưởng Phòng cảnh sát PCCC).

Hai trung tá công an liền kéo Hiền qua phòng Lương để giải quyết. Xô xát xảy ra, hai bên ném chén, đĩa, ghế... vào nhau khiến anh Hải bị thương tích 7%. Được Lương gọi nhờ hỗ trợ, Giang "36" huy động đàn em đến quán gây sự. Khi cảnh sát 113 đến can thiệp, ôtô chở nhóm công an mới được rời khỏi quán.

Tuy nhiên, xe này chạy được khoảng 300 m thì bị nhóm giang hồ dùng ôtô, xe máy đuổi theo chặn lại, bao vây. Chúng la hét, dọa giết bốn người trong ôtô. Giang chỉ đạo đàn em đâm thủng lốp xe, không cho công an giải quyết. Hàng trăm người dân hiếu kỳ khiến giao thông tuyến đường Đặng Văn Trơn bị ùn tắc. Đến 16h30, Công an TP Biên Hòa tăng cường thêm lực lượng và điều xe cẩu đến thì nhóm Giang mới chịu giải tán.

5 bị cáo tại toà. Ảnh: Hoàng Trường

Tại tòa, Giang "36" thừa nhận đã chỉ đạo đàn em chặn xe chở nhóm công an với lý do yêu cầu họ xuống "nói chuyện". Kỷ, Sơn, Căn cho biết đã được đại ca Giang gọi đến, nhưng không biết những người trong hai nhóm mâu thuẫn là ai.