Nhóm cướp 2,2 tỷ của trạm thu phí Long Thành bị bắt

Ngày 8/2, Công an Đồng Nai di lý Trần Tuấn Anh (26 tuổi, quê Tiền Giang) và Nguyễn Vũ Hoàng Nam (29 tuổi, quê Nam Định) về Đồng Nai để điều tra vụ cướp 2,2 tỷ đồng tại trạm thu phí Long Thành - Dầu Giây (huyện Thống Nhất).

Hoàng Nam tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hoàng Trường

Tại cơ quan điều tra, Tuấn Anh và Nam khai đều là nhân viên cũ của trạm thu phí này. Sau khi cướp được tiền, chúng chở nhau bằng xe máy chạy trốn. Được khoảng 3 km thì Tuấn Anh ngã bị thương ở chân, buộc phải nằm ở khu vực gần đường ray xe lửa, cách hiện trường khoảng 3 km. Nam gửi xe máy tại Bệnh viện đa khoa Long Khánh rồi bắt xe về TP HCM thuê phòng trọ.

Nam gọi điện cho Tuấn Anh sau khi băng bó vết thương lên TP HCM nhận trước 50 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ chia sau khi "nghe ngóng tình hình yên ổn". Khoảng 23h, khi cả hai gặp nhau ở Ga Sài Gòn chia tiền thì bị các trinh sát vây bắt. Cảnh sát thu giữ 10 lượng vàng Nam dùng tiền cướp được mua, 100 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ liên quan.

Theo Công ty Cổ phần dịch vụ Kỹ thuật đường Cao tốc Việt Nam (VEC E - đơn vị quản lý cao tốc này), Nam là công nhân phân xưởng cơ khí thuộc Trung tâm điều hành đường cao tốc HLD. Còn Tuấn Anh là nhân viên bảo vệ phân làn tại trạm thu phí Dầu Giây.

Hai nghi can cho biết do mức lương ít ỏi không đủ chi tiêu, lại mang nợ do cá độ bóng đá nên lần lượt bỏ việc. Trước Tết, chúng nảy sinh ý định cướp tiền tại trạm thu phí thuộc địa bàn huyện Thống Nhất do nắm rõ quy trình làm việc.

Hoàng Nam và Tuấn Anh bàn bạc, chốt thời điểm đi cướp là những ngày Tết vì lúc này ngân hàng không hoạt động, tiền thu phí phải lưu giữ tại trạm. Theo đó, Tuấn Anh lên mạng tìm mua súng bắn bi với giá 6 triệu đồng, bình xịt hơi cay, bom xăng...

Tuấn Anh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hoàng Trường

7h ngày 7/2, hai tên cướp mặc áo khoác đen, bịt mặt, mang giày thể thao, đi từ vườn cao su phía sau trạm thu phí cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, sau đó leo qua tường rào, đột nhập phòng kế toán qua lối cửa sổ. Tại đây, 3 nhân viên trạm thu phí đang bàn giao ca, két sắt mở.

Nam cầm súng bắn vào máy tính để uy hiếp, Tuấn Anh dùng cán dao đánh vào cổ nhân viên, khống chế rồi cướp đi hơn 2 tỷ đồng trong két sắt. Chúng thoát ra vườn cao su theo lối cũ.

Trong lúc bỏ chạy chúng đánh rơi balô đựng hơn 80 triệu đồng. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ một viên đạn sắt (đạn bắn bi), hai con dao, mũ vải, hai chai xăng, một bình xịt hơi cay, ba chiếc giày thể thao...

Hoàng Trường