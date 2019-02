Nhóm côn đồ nổ súng và ném gạch đá vào căn nhà có nhiều người già, trẻ nhỏ 0 Anh Tuấn và người thân đang trong nhà thì bị hàng chục thanh niên truy sát, nổ súng.

Khoảng 23h ngày 18/2, nhóm thanh niên gần 20 người mang theo hung khí, súng tự chế đến trước căn nhà của anh Lê Văn Tuấn (ở xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) gây hấn. Nhóm này la ó, dùng gạch đá ném tới tấp vào bên trong.

Lúc này, trong nhà ngoài Tuấn còn có khoảng 15 người, song không ai dám ra can ngăn. Thấy nguy hiểm, người già và trẻ nhỏ phải lên tầng hai lánh nạn và gọi điện cầu cứu công an địa phương.

Một tên trong nhóm côn đồ sau đó đã nổ súng khiến anh Tuấn trúng đạn vào chân, ngã khụy. Gây án xong, nhóm này bỏ trốn. Tại hiện trường, nhà chức trách thu giữ một số vỏ đạn chì, vương vãi lẫn trong vết máu của người bị thương.

Nguyên nhân vụ án được xác định do anh Tuấn xảy ra mâu thuẫn khi đi hát karaoke ở xã bên. Công an huyện Hoằng Hoá đang truy bắt nghi can gây án.