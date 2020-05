Nhảy tường vào trường sờ ngực học sinh 0 Quảng BìnhPhạm Đình Luận, 33 tuổi, nhảy tường rào rồi đến khu vệ sinh nữ, sờ soạng ngực của một học sinh lớp 5.

Luận tại cơ quan điều tra. Ảnh: Trần Tuấn.

Ngày 20/5, công an TP Đồng Hới khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, tạm giam Phạm Đình Luận, 33 tuổi, trú phường Nam Lý, TP Đồng Hới, về hành vi Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Nhà chức trách cho hay Luận là lao động tự do ở TP HCM, hiện về quê nghỉ việc tránh Covid-19.

9h45 ngày 18/5, nữ sinh lớp 5 trường Tiểu học Đồng Phú bị người lạ sờ ngực khi đang đi vệ sinh. Em này hoảng sợ hét lên nên nam thanh niên bỏ chạy. Trích xuất camera an ninh, nhà chức trách nhận thấy Luận nhảy hàng rào vào trường học rồi đi đến khu vệ sinh nữ.

Hà Thương