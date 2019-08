Nhảy lầu vì ghen tị con trai được vợ quan tâm hơn

Ghen tị với con trai 1 tuổi vì được vợ quan tâm, chồng nhảy từ tầng 5 tự tử

Người đàn ông họ Li nhảy từ nhà mình trên tầng 5 một tòa chung cư ở Ôn Lĩnh, Chiết Giang, vì quá buồn và tủi thân sau khi cãi nhau với vợ. Li rơi xuống ban công một nhà hàng xóm ở tầng 3 và không bị thương. Sống sót sau cú nhảy lầu, Li tức giận chạy đến một hồ chứa nước gần đó, cố gắng dìm chết mình, khiến vợ anh ta phải báo cảnh sát.

Nhà chức trách sau khi tìm kiếm khu vực trên thì thấy Li trong tình trạng mặt úp xuống nước, say xỉn và bất tỉnh. Anh ta được đưa đến viện cấp cứu và hiện tình trạng sức khỏe đã ổn định.

Li ở trên xe cấp cứu sau khi được đưa từ dưới hồ chứa nước lên. Ảnh: Pear Video.

Li bị vợ buộc tội không chăm sóc chu đáo cho cậu con trai một tuổi khi cô có việc ra ngoài. Chen, vợ của Li, khai với cảnh sát rằng trước khi cố tình tự sát, Li đã uống rượu nhiều và hai người có xảy ra cãi vã. Sau khi thấy chồng nhảy lầu nhưng may mắn "đáp" xuống tầng ba an toàn, Chen mặc kệ chồng do không thể bỏ con trai một mình trong phòng giữa đêm tối. Điều này khiến Li càng tức giận và tiếp tục nhảy xuống hồ nước.

"Vì em không còn quan tâm đến anh nữa, anh sẽ chết. Cú ngã đó không khiến anh mất mạng, thế thì anh sẽ dìm mình chết đuối. Em biết anh không biết bơi mà", Chen kể lại những gì chồng nói trong cuộc điện thoại trước khi tự tử.

Chen cũng cho hay từ lúc con trai chào đời, Li lúc nào cũng tỏ ra ghen tị, buộc tội vợ bỏ bê mình, dành toàn bộ sự chú ý, quan tâm cho con. Cặp vợ chồng, đều mới ngoài 20, đã gây lộn nhiều đến mức suýt ly hôn.

Vào ngày sự việc xảy ra, Chen ra ngoài và lúc về tới nhà thấy con trai đang khóc lớn, người dính đầy phân. Cô mắng chồng không quan tâm, để ý đến con, rồi hai người lời qua tiếng lại.

Sau sự việc, nhiều người dùng mạng Trung Quốc bảy tỏ sự cảm thông đối với Chen và chỉ trích cách hành xử quá trẻ con của Li.

"Tôi có cảm giác cô ấy đang phải chăm sóc, nuôi nấng hai cậu con trai", một thành viên Weibo bình luận.

"Thật quá trẻ con, thiếu chín chắn. Với kiểu cách đó, sao anh ta có thể làm bố người khác được chứ?", một người khác nhận xét.

Hướng Dương (Theo Mail)