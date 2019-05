Nhảy lầu chạy trốn, nạn nhân trong bê tông bị bỏ mặc đến chết

Ngày 31/5, Công an Bình Dương đã bàn giao thi thể ông Trần Đức Linh (51 tuổi, quê Nghệ An) cho gia đình đưa về quê an táng sau khi có kết quả xét nghiệm ADN. Thi thể nạn nhân còn lại đang được gia đình làm thủ tục để tiếp nhận.

Cảnh sát khám nghiệm đồ dùng bên trong xe của nhóm nghi can. Ảnh: Nguyệt Triều.

Sau bốn ngày bị bắt, Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi, quê TP HCM) và ba đồng phạm khai nhận, ông Linh không chịu nổi "khóa tu" tại Bà Rịa - Vũng Tàu nên nhảy lầu trốn dẫn đến tử vong.

Người thân cho biết, ông Linh từng đi xuất khẩu lao động ở châu Âu và tập luyện "giáo phái lạ" đến khi về quê. Cuối năm 2017, Hà ra Nghệ An định cùng ông Linh mở "khóa tu luyện" nhưng không được chính quyền chấp thuận. Đầu năm ngoái, ông Linh bán nhà rồi vào Khánh Hòa sinh hoạt cùng nhóm Hà, từ đó rất ít liên lạc với gia đình.

Tháng 12/2018, nhóm sáu người của Hà, trong đó ông Linh và Trần Trí Thành (26 tuổi, quê TP HCM) là hai thành viên nam, xuống huyện Xuyên Mộc thuê căn villa để cùng "khổ luyện".

Tại đây, Hà đưa ra quy định sinh hoạt rất khắc nghiệt, buộc mọi người phải "giam mình". Sau 10 ngày nhịn ăn uống, ông Linh không chịu nổi nên nhảy từ lầu một bỏ trốn. Thấy thành viên bị thương, Hà và Thành không đưa đi bệnh viện mà kéo vào phòng bỏ mặc. Khi nạn nhân tử vong, chúng bật máy lạnh nhiệt độ thấp để bảo quản.

Một tuần sau, cả nhóm đưa xác nạn nhân về lại căn nhà ở xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, Bình Dương đã thuê ở trước đó hai tháng. Thành mua đồ về tẩm liệm rồi bỏ thi thể trong thùng nhựa và đổ xi măng bên ngoài cho khỏi bốc mùi hôi thối. Đầu tháng 5, một người thân của nạn nhân này nhận được tin nhắn từ số máy lạ với nội dung "ông Linh đã đi sai đường", nhưng họ không liên lạc lại được.

Bình nhựa mà nhóm nghi can dùng để ướp xác Thành nằm trong vườn căn nhà ở xã Hưng Hòa. Ảnh: Phước Tuấn.

Thời gian tiếp theo, Thành có biểu hiện ám ảnh thùng nhựa trong phòng, sinh hoạt không đúng quy định khiến Hà bực tức. Nữ nghi can nhốt nam thanh niên vào phòng không cho ăn uống để tự "sám hối". Nhưng sau đó, nghĩ anh này không cải thiện được, đã bị "quỷ lấn át phần người", cả nhóm lên kế hoạch sát hại.

Hà dẫn Thảo đi mua sáu khẩu súng điện nhưng không sử dụng vì "không hiệu quả". Thảo sau đó được giao đi TP Thủ Dầu Một mua bình ắc quy và bộ kích điện mang về, giả vờ châm cứu rồi chích Thành bất tỉnh. Hà dùng dây siết cổ nạn nhân tử vong. Quá trình gây án, mu bàn tay của Hà bị thương.

Nhóm bỏ xác trong phòng và vẫn sinh hoạt bình thường. Ba ngày sau, khi tử khí bốc lên, chúng mới mua bồn nhựa, xi măng... về phi tang thi thể.

Vụ án hai thi thể trong hai bồn nhựa được phát hiện vào ngày 15/5 khi một người đàn ông đến dọn dẹp sau mua lại căn nhà tại xã Hưng Hòa. Ba ngày sau, Hà cùng các đồng phạm bị bắt tại khách sạn ở TP Thủ Dầu Một, cách hiện trường hơn 50 km.

Trước khi đến ở tại xã Hưng Hòa, nhóm Hà đã thuê căn nhà đường D2, Khu công nghiệp Bàu Bàng, để sinh hoạt. Tuy nhiên, hai thành viên nữ khác đã trốn đi vì chịu không nổi cảnh sống khổ cực. Sợ bị lộ, Hà dẫn nhóm chuyển địa điểm mới.

Hiện công an Bình Dương đã khởi tố vụ án Giết người, tạm giữ Hà cùng Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, mẹ của Hà, cùng quê TP HCM), Lê Phú Hạnh (54 tuổi, quê Bình Dương) và Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, quê Tiền Giang).

Hoàng Trường