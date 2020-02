Nhân viên đường sắt cứu tàu khỏi đâm xe tải 0 Nghệ AnAnh Dương Văn Kiên, 44 tuổi, chạy 120 m để ra hiệu cho xe tải vượt khỏi đường sắt, đồng thời ra hiệu cho tàu dừng.

Xe tải mắc kẹt Camera an ninh ghi lại diễn biến.

10h21 ngày 29/2, xe tải mang biển số tỉnh Nghệ An do nam tài xế trú ở Nghệ An điều khiển đi trên đường liên xã Diễn Hồng (huyện Diễn Châu) khi tới điểm giao với đường sắt Bắc Nam, dù có chuông và đèn báo hiệu sắp có tàu tới nhưng xe vẫn cố vượt. Khi xe chưa qua khỏi đường sắt thì cần barie đóng lại cả hai đầu.

Lúc này tàu hàng AH1 hướng Bắc Nam chuẩn bị lao tới. Thấy tình huống nguy hiểm, anh Dương Văn Kiên (44 tuổi) nhân viên trực một gác chắn khác ở cách đó 120 m đã chạy theo đường sắt tới ra hiệu cho tài xế đâm gãy barie để tránh xảy ra tai nạn. Đồng thời, nhân viên gác chắn cũng chạy ngược theo đường sắt phất cờ ra hiệu cho tàu dừng lại cách đó 50 m. Vụ việc khiến một cần barie bị gãy, tàu hàng phải dừng gần 10 phút.

Anh Dương Văn Kiên. Ảnh: Hải Bình.

Ông Cao Tiến Hùng, Giám đốc công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh cho biết tài xế xe tải trong tình huống này đã vi phạm giao thông khi cố vượt barie dù đã có chuông báo và đèn. Còn hành động của gác chắn Dương Văn Kiên là rất kịp thời.

"Anh Kiên đã nhanh trí đóng gác chắn nơi mình làm nhiệm vụ rồi chạy tới báo hiệu cho tàu dừng và xử lý vụ việc. Công ty đang xem xét để biểu dương về hành động kịp thời cứu tàu tránh xảy ra tai nạn của nhân viên Kiên", ông Hùng nói. Ngành đường sắt cũng hoàn tất hồ sơ đề nghị lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ xử phạt hành vi vi phạm của tài xế xe tải.

Trước đó, năm 2015, anh Dương Văn Kiên từng hai lần kịp thời ngăn chặn hai vụ tai nạn đường sắt khi có xe tải nằm chết máy khi tàu sắp tới.