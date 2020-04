Nhà Harry bị chỉ trích vì ra mắt quỹ từ thiện mới 0 Harry và Meghan được cho đã chọn thời điểm 'tồi tệ nhất có thể' để 'đánh bóng tên tuổi' khi Thủ tướng Boris Johnson phải vào phòng chăm sóc tích cực, còn nước Anh khủng hoảng y tế.

Vợ chồng Harry - Meghan dự lễ trao giải quỹ Endeavour ở London, Anh tối 5/3. Ảnh: Max Mumby.

Hôm 6/4, nhà Sussex tuyên bố sắp đưa vào hoạt động tổ chức từ thiện mới có tên Archewell nhằm thay thế thương hiệu Sussex Royal đã bị Nữ hoàng cấm sử dụng. Các chi tiết về quỹ từ thiện mới của Harry và Meghan được tiết lộ sau khi Telegraph phát hiện việc họ đã nộp giấy tờ đăng ký thương hiệu mới ở Mỹ từ tháng 3, cho các sản phẩm gồm tài liệu giáo dục, sách, báo, bút, kẹp giấy, quần áo...

Trả lời Telegraph, Harry và Meghan khẳng định họ đang tập trung chống Covid-19 nhưng vẫn cảm thấy "bắt buộc" phải thông báo về quỹ từ thiện mới trong lúc này. "Cũng như các bạn, trọng tâm của chúng tôi là hỗ trợ các nỗ lực khắc phục Covid-19 trên toàn cầu nhưng vì phải đối mặt với việc thông tin bị lộ nên chúng tôi cảm thấy bắt buộc phải chia sẻ câu chuyện đằng sau nó", vợ chồng Công tước xứ Sussex cho biết.

Chỉ vài giờ trước đó, người hâm mộ của nhà Sussex cũng lên Twitter để tung ra hastag "ArchieDay" - chiến dịch toàn cầu mừng sinh nhật đầu tiên của con trai họ, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, nhằm quyên góp cho "những trẻ em dễ bị tổn thương do Covid-19".

Thủ tướng Anh Boris Johnson hiện được chăm sóc tích cực trong bệnh viện sau 10 ngày nhiễm Covid-19. Ảnh: AP.

Tuy nhiên, các chuyên gia hoàng gia đều không "hài lòng" với thời điểm giới thiệu tổ chức mới của nhà Sussex, bởi những thông tin này xuất hiện chỉ hai tiếng sau khi Thủ tướng Boris Johnson được xác nhận phải vào phòng chăm sóc tích cực vì nhiễm nCoV.

Phil Dampier, nhà viết tiểu sử hoàng gia suốt 33 năm qua, tác giả cuốn Royally Suited: Harry and Meghan in Your own Words, nói: "Tôi có thể nói rằng đó là thời điểm kinh khủng, tồi tệ nhất có thể. Nếu tôi là Harry và Meghan, tôi sẽ giữ chuyện này cho đến khi hết Covid-19". Bên cạnh đó, Richard Fitzwwilliams, một nhà bình luận hoàng gia và chuyên gia PR, cũng cho rằng vợ chồng Harry và Meghan không cần phải công khai vào lúc này.

Ngoài ra, người dân Anh cũng phẫn nộ vì hành động của nhà Sussex. Kathie Gyngell, biên tập viên của tờ The Conservative Woman, viết trên Twitter: "Họ không thể chờ nổi sao? Lúc này không thích hợp chút nào". Luật sư nhân quyền kiêm cựu CEO Câu lạc bộ Leeds United, David Haigh, cũng chỉ trích: "Thời điểm tồi tệ. Thế giới còn đang có quá nhiều việc thay vì để ý tới dự án phù phiếm của họ".

Poster phim "Elephant" của Disney ghi tên người dẫn truyện là Meghan - đánh dấu công việc hậu hoàng gia đầu tiên của Nữ công tước xứ Sussex.

Công tước và Nữ công tước xứ Sussex cùng con trai hiện sống tại một biệt thự nằm trong cộng đồng dân cư được bảo mật cao sau khi gấp rút chuyển từ Canada đến Mỹ hồi cuối tháng 3, nhằm thực hiện kế hoạch trở lại nghiệp diễn của Meghan. Đầu tháng 4, Nữ công tước xứ Sussex đánh dấu công việc hậu hoàng gia đầu tiên là dẫn truyện cho bộ phim tài liệu Elephant của kênh Disney +.

Cô cũng đang tìm thêm vai diễn mới nhưng với điều kiện phải làm việc với các đạo diễn hạng A. Trong khi đó, Harry đã chỉ thị cho người đại diện rằng vợ chồng anh sẽ không nhận bất kỳ công việc nào gây ảnh hưởng xấu tới Nữ hoàng hay hoàng gia. Họ được dự đoán có thể kiếm hàng trăm triệu USD trong tương lai, sau khi rời hoàng gia để sống độc lập về tài chính.

