Nhà gỗ 5 gian bốc cháy dữ dội do thắp hương 0 Ngọn lửa cuộn cao cả chục mét khiến việc khống chế đám cháy gặp nhiều khó khăn.

Chiều 8/2, một số người dân thấy lửa phát ra từ ngôi nhà gỗ của một gia đình ở xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu (Nghệ An). Họ hô hoán nhau múc nước, tìm cách dập lửa song nhà bị khóa cửa ngoài. Một lát sau khói lửa cuộn cao cả chục mét dữ dội khiến việc dập lửa thủ công bất thành.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: CTV.

Công an Nghệ An sau đó điều 6 xe cứu hỏa, gần 60 lính chữa cháy tiếp cận hiện trường. Cách nhà xảy ra cháy vài chục mét còn có một nhà tầng khác nên lực lượng cứu hỏa phải khống chế không để đám cháy lan rộng. Do nhà làm bằng gỗ, lửa lan rộng, gió thổi mạnh khiến việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

"Hơn một giờ sau, đám cháy được lực lượng chức năng khống chế. Hiện trường ngôi nhà 5 gian làm toàn bằng gỗ rộng hơn 100m2 bị lửa thiêu rụi, tất cả vật dụng phía trong biến thành than. Ước tính thiệt hại cả tỷ đồng", lãnh đạo xã Diễn Yên cho biết. Ngôi nhà tầng sát bên cạnh không bị ảnh hưởng.

Người dân tập trung phía trước nơi xảy ra vụ cháy. Ảnh: CTV.

Theo nhà chức trách, nguyên nhân cháy bước đầu xác định do gia chủ thắp hương cúng nhưng không túc trực. Hôm nay lực lượng chức năng đang điều tra vụ hỏa hoạn.