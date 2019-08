Người tình không nói chuyện, mang 10 lít xăng tới đốt nhà 0 Bực vì người tình không muốn gặp, Công, 36 tuổi, TP Vinh, đặt can xăng trước cửa phòng rồi châm lửa, khiến cô và 4 người khác ngạt khói.

Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết sáng 31/7 đã bắt Bùi Sĩ Công (36 tuổi, trú TP Vinh) khi đang trốn tại một khách sạn ở thành phố Vinh.

Hình ảnh Công mang xăng tới cửa phòng nạn nhân chuẩn bị châm lửa hôm 30/7 bị camera trong nhà ghi lại. Ảnh: Cắt từ camera

Công và người phụ nữ 35 tuổi trú tại phường Quán Bàu (TP Vinh) có quan hệ tình cảm nhưng gần đây có mâu thuẫn. Trưa 30/7, Công mang theo can xăng loại 10 lít tới nhà riêng hai tầng của người tình yêu cầu cô ra ngoài nói chuyện nhưng không được chấp nhận. Bực tức, Công đặt can xăng trước cửa phòng ngủ ở tầng một rồi châm lửa.

Lửa bùng phát khiến nữ chủ nhà cùng 4 người khác (trong đó có hai con ruột và hai người thân đều là nữ) đang ở trong phòng bị ngạt khói. Hàng xóm hỗ trợ dập đám cháy, các nạn nhân được chuyển tới bệnh viện cấp cứu nên qua nguy kịch.

Hành vi của kẻ phạm tội bị camera an ninh tại nhà của nạn nhân ghi lại. Cảnh sát đã niêm phong để phục vụ điều tra.

Hiện trường vụ cháy hôm 30/7 tại ngôi nhà ở phường Quán Bàu, TP Vinh. Ảnh: Nguyễn Hải.

"Nghi can khai động cơ gây án do ghen tuông", cán bộ công an nói và cho biết cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ.