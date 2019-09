Người nhà bệnh nhân đâm chết bảo vệ 0 Quảng NamThấy Thuận tranh cãi với vợ về việc chăm con, ông Hùng, bảo vệ Trung tâm y tế huyện Quế Sơn, tới can ngăn thì bị Thuận đâm dao vào bụng.

Nạn nhân Trần Phước Hùng, 62 tuổi (trú thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam), tử vong khi cấp cứu ở bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng do vết thương quá nặng.

Sáng 16/9, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng đối với Lương Ngọc Thuận (21 tuổi, ở xã Quế An, huyện Quế Sơn) để điều tra về hành vi Giết người.

Lương Ngọc Thuận khi bị bắt giữ. Ảnh: Đại Hiệp.

Theo hồ sơ, tối 7/9 Thuận to tiếng với vợ là chị Lê Thị Thùy Trang (18 tuổi) trong việc chăm con đang điều trị tại đây. Thấy Thuận đánh vợ, bảo vệ Trần Phước Hùng (thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn) tới can ngăn liền bị đâm dao vào mạn sườn.

Thuận rời khỏi hiện trường rồi bỏ trốn.